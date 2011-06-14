-SÜPER LOTO'DA 13 MİLYON HEYECANI MERSİN (A.A) - 14.06.2011 - Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto 6/54 şans oyununda 13 milyon liraya ulaşması beklentisi, bayilerin de umudu oldu. Mersin Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Mahmut Tekin Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şans oyunlarında büyük ikramiyeler dağıtılan haftaların, yıl boyunca beklediği satışı gerçekleştiremeyen loto bayilerinin de umudu olduğunu söyledi. Şans oyunu oynamak isteyen vatandaşların ilk sorusunun "Geçen haftadan devir var mı?" olduğunu ifade eden Erdoğan, "Eğer o hafta dağıtılacak ikramiye tutarı 'milyon' olarak ifade edilmeye başlanmışsa, zengin olma hayali kuran binlerce kişi bayilere akın ediyor" dedi. Ülke genelinde olduğu gibi, Mersinlilerin de şans oyunlarına büyük ilgi duyduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Süper Loto'nun 7 haftadır devretmesi ve 13 milyon lira ikramiye beklentisinin oluşması herkes kadar bizi de heyecanlandırdı. Satışlarımızda son dönemlerde azalma söz konusuydu ancak bu devirlerin ardından ilgi o kadar arttı ki, şuan bayilerimize sarf malzeme yetiştirmekte zorlanıyoruz. İlgi öyle çok ki, oynanılan kuponların basıldığı kağıtları yetiştiremiyoruz. Uzun zamandır işlerimiz istediğimiz gibi gitmiyordu, bu hafta kağıt yetiştirmekte zorlanıyoruz. Sadece belirli bir bölgede değil, Mersin genelindeki tüm bayilerimizde ilgi çok yüksek. Toplumumuzun büyük çoğunluğu 'orta direk' olarak adlandırdığımız kesimden oluşuyor. Böyle toplumlarda herkes zengin olma hayali kurar. Vatandaşların özellikle büyük ikramiyelere ulaşıldığı haftalarda umut bağladıkları şans oyunları, satışlarını arttıran bayilerin de umudu ve en büyük beklentisi haline geldi." -BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN BİLETİ SATMAK- Mersin'de 30 yılı aşkın süredir milli piyango bayiliği yaptığını belirten Kemal Polat da piyangonun devrettiği her haftanın vatandaşlar kadar bayileri de heyecanlandırdığını söyledi. Devir olmayan haftalarda satışların düşük olduğunu ve bu yüzden bayilerin devirli haftaları sevdiğini belirten Polat, "Herkes büyük ikramiyeyi kazanma hayalini kurarken, biz kaç bilet daha fazla satabiliriz düşüncesindeyiz. Bizim aramızda en büyük rekabet 'kazanan bileti satan kişi' olmak. İkramiye kazanan talihliler bazen bileti satın aldıkları bayiye de küçük de olsa yardımda bulunuyorlar. Bilet satan bir kişi olarak tek isteğim, böyle büyük ikramiyelerin birden fazla kişiye çıkması ve daha çok vatandaşımızı sevindirmesi" dedi.