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Süper Loto sonuçları belli oldu; 11 milyonu tek kişi buldu

5 haftadır devreden Süper Loto çekilişi sonuçlandı

03 Haziran 2016 00:34

Süper Loto sonuçları belli oldu. 5 haftadır devreden Süper Loto 2 Haziran çekilişinde 11 milyon TL’yi aşan dev ikramiye Malatya’nın Yeşilyurt semtine çıktı.
 

İşte 450. haftanın kazandıran numaraları: 17-28-29-37-39-40

2 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI

6 bilen kişi sayısı: 1 kişi başına düşen ikramiye tutarı:    11.445.247,75TL

5 bilen kişi sayısı: 83 kişi başına düşen ikramiye tutarı:    9.561,20TL

4 bilen kişi sayısı: 4.949 kişi başına düşen ikramiye tutarı:    172,50TL

3 bilen kişi sayısı: 98.325 kişi başına düşen ikramiye tutarı:    14,95TL

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