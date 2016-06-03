Süper Loto sonuçları belli oldu; 11 milyonu tek kişi buldu

Süper Loto sonuçları belli oldu. 5 haftadır devreden Süper Loto 2 Haziran çekilişinde 11 milyon TL’yi aşan dev ikramiye Malatya’nın Yeşilyurt semtine çıktı.
İşte 450. haftanın kazandıran numaraları: 17-28-29-37-39-40
2 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI
6 bilen kişi sayısı: 1 kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.445.247,75TL
5 bilen kişi sayısı: 83 kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.561,20TL
4 bilen kişi sayısı: 4.949 kişi başına düşen ikramiye tutarı: 172,50TL
3 bilen kişi sayısı: 98.325 kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,95TL