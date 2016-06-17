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Süper Loto 16 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca, 2.934.565,41 TL gelecek haftaya devretti

17 Haziran 2016 00:49

452. hafta Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyeyi kimse bilemezken 2.934.565,41 TL gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi'nin 5 farklı kazanç sisteminden bir tanesi olan ve her hafta perşembe günleri büyük umutlarla oynanan Süper Loto’nun 452. hafta sonuçları belli oldu.

16 Haziran tarihli Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı ve ikinci devir gerçekleşti.

Süper Loto 452. hafta kazandıran numaralar:  10 – 11 – 18 – 51 – 52 – 53

 

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