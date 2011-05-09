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Spor

Süper Lig'ten düşen son takım Bucaspor

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Bucaspor, Kasımpaşa ve Konyaspor ardından lig'e veda etti.

09 Mayıs 2011 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 32. haftada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Bucaspor, Kasımpaşa ve Konyaspor ardından lig'e veda etti.


Spor Toto Süper Lig'de 32. haftada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak bitime 2 hafta kala lige veda eden Bucaspor, 1984-1985 sezonundan bu yana yer aldığı profesyonel lig tarihinde ilk kez küme düştü.


1984-1985 sezonundan beri yer aldığı TFF 3. Lig'de 1989-1990 sezonunda TFF 2. Lig'e yükselmeyi başaran Bucaspor, TFF 2. Lig'de mücadele ettiği dönem içinde 1994-1995 sezonunda 8 takımın katıldığı Konya'daki 1. lige yükselme mücadelesinde ilk maçta Adanaspor'a 3-2 yenilerek, 1996-1997 sezonunda ise Antalya'daki müsabakalarda yine ilk maçta Şekerspor'a 4-1 mağlup olarak 1. lige yükselememişti.


Statü değişikliğinin ardından 2001-2002 sezonundan itibaren 2. Lig B Kategorisi'nde yer alan Bucaspor, 2008-2009'daki mücadelede Bank Asya 1. Lig'e yükselmeyi başardı.


Geçen yıl Bank Asya 1. Lig'i Kardemir Karabükspor'un ardından 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de, bitime 2 hafta kala Trabzonspor'a yenilerek, lige veda etti.


Bu sonucun ardından profesyonel lig tarihinde ilk kez küme düşen Bucaspor, gelecek yıl Bank Asya 1. Lig'de mücadele edecek.



Çıktığı gün lige veda etti


Bank Asya 1. Lig'de geçen yıl 8 Mayıs 2010 tarihinde, sezonun son maçında Kayseri Erciyesspor'u Yeni Buca Stadı'nda konuk eden Bucaspor, rakibini 4-0 yenerek ligi Kardemir Karabükspor'un ardından 2. sırada tamamlamıştı. 


Bu sonucun ardından doğrudan Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bucaspor, tam 1 yıl sonra Trabzonspor'a mağlup olarak Süper Lig'e veda etti.

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