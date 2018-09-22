Süper Lig'te pazar günü oynanacak maçların ilk 11'leri

Süper Lig’in 6. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor ile Galatasaray, Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.
İşte takımların muhtemel ilk 11’leri…
Kasımpaşa
Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne
Sakat: Khalili, Koita*
Cezalı: Yok
Aytemiz Alanyaspor
Ufuk- Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Efecan, Augusto, Villafanez, Fernandes, Cisse
Sakat: MBilla, Campos, Welinton
Cezalı: Yok
Akhisarspor
Fatih- Vrajevic, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Serginho, Sissoko, Regattin, Bilal, Güray, Elvis Manu
Sakat: Lopes
Cezalı: Seleznyov
Galatasaray
Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Onyekuru, Ndiaye, Fernando, Emre Akbaba, Rodrigues, Eren
Sakat: Yok
Cezalı: Belhanda
Antalyaspor
Boffin- Celustka, Bahadır, Diego, Cissokho, Yekta, Hakan, Maicon, Doğukan, Mevlüt, Doukara
Sakat: Yok
Cezalı: Yok
Demir Grup Sivasspor
Ali Şaşal- Douglas, Medjani, Braz, Ziya, Hakan, Rybalka, Emre, Torje, Robinho, Kone
Sakat: Cyriac
Cezalı: Yok