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Spor

Süper Lig'te pazar günü oynanacak maçların ilk 11'leri

Pazar günü Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor ile Galatasaray, Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşmaları var

22 Eylül 2018 14:48

Süper Lig’in 6. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor ile Galatasaray, Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.

İşte takımların muhtemel ilk 11’leri…

Kasımpaşa

Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne
Sakat: Khalili, Koita*
Cezalı: Yok  

Aytemiz Alanyaspor

Ufuk- Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Efecan, Augusto, Villafanez, Fernandes, Cisse
Sakat: MBilla, Campos, Welinton
Cezalı: Yok

Akhisarspor

Fatih- Vrajevic, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Serginho, Sissoko, Regattin, Bilal, Güray, Elvis Manu
Sakat: Lopes
Cezalı: Seleznyov 

Galatasaray

Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Onyekuru, Ndiaye, Fernando, Emre Akbaba, Rodrigues, Eren
Sakat: Yok
Cezalı: Belhanda

Antalyaspor

Boffin- Celustka, Bahadır, Diego, Cissokho, Yekta, Hakan, Maicon, Doğukan, Mevlüt, Doukara
Sakat: Yok
Cezalı: Yok

Demir Grup Sivasspor

Ali Şaşal- Douglas, Medjani, Braz, Ziya, Hakan, Rybalka, Emre, Torje, Robinho, Kone
Sakat: Cyriac
Cezalı: Yok

 

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