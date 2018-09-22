Süper Lig'te pazar günü oynanacak maçların ilk 11'leri

Süper Lig’in 6. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor ile Galatasaray, Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.

İşte takımların muhtemel ilk 11’leri…

Kasımpaşa

Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne

Sakat: Khalili, Koita*

Cezalı: Yok

Aytemiz Alanyaspor

Ufuk- Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Efecan, Augusto, Villafanez, Fernandes, Cisse

Sakat: MBilla, Campos, Welinton

Cezalı: Yok

Akhisarspor

Fatih- Vrajevic, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Serginho, Sissoko, Regattin, Bilal, Güray, Elvis Manu

Sakat: Lopes

Cezalı: Seleznyov

Galatasaray

Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Onyekuru, Ndiaye, Fernando, Emre Akbaba, Rodrigues, Eren

Sakat: Yok

Cezalı: Belhanda

Antalyaspor

Boffin- Celustka, Bahadır, Diego, Cissokho, Yekta, Hakan, Maicon, Doğukan, Mevlüt, Doukara

Sakat: Yok

Cezalı: Yok

Demir Grup Sivasspor

Ali Şaşal- Douglas, Medjani, Braz, Ziya, Hakan, Rybalka, Emre, Torje, Robinho, Kone

Sakat: Cyriac

Cezalı: Yok