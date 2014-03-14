Süper Lig'te haftanın açılış maçı Karabük'te

Galatasaray, Süper Lig’de bugün deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem İlker Meral yönetecek.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Muslera, Veysel, Semih, Hakan Balta, Telles, Yekta, Melo, Selçuk, Burak, Sneijder, Drogba.

Ligde bu sezon rakip sahalarda önemli puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı takım, Karabük ekibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem deplasman fobisini yenmek hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, Karabükspor maçı için özel uçakla önce Kastamonu'ya ulaştı. Tarihinde ilk kez Kastamonu'ya giden Galatasaray kafilesini taraftarları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 500 dolayında taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Sarı-kırmızılı kafile ardından karayoluyla Karabük'e gitti.

6 eksikle Karabük'e gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Eboue, Burdisso, Hajrovic, Ontivero'yu yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya almadı. Oğuzhan ve Salih Dursun da İstanbul'da bırakıldı.