Süper Lig'in yeni sezonunda ilk puanlar Başakşehir'e gitti

Süper Lig'in 2017-18 sezonu, Başakşehir'in konuk ettiği Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçla başladı. Turuncu-lacivertliler, 22. dakikada Elia'nın attığı golle galip geldi.

Turuncu-lacivertliler maçtaki ilk golünü yeni transferleri Elia ile bulurken, Bursaspor da yeni teknik direktörü Paul Le Guen yönetiminde ilk resmi maçına çıktı.

Canlı Anlatım

'1 Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk karşılaşması Ümit Öztürk'ün düdüğüyle başladı. Maça Başakşehir başladı.

'5 Maçtaki ilk atağı Deniz'le Bursaspor buldu. Deniz'in sol çaprazdan vurduğu şut, az farkla auta gitti.

'11 Adebayor, Başakşehir'in ilk şutunu atan isim oldu. Togolu golcünün ceza sahası dışından vurduğu şut, auta gitti.

'17 Maçın şimdiye kadarki en net pozisyonu ev sahibi ekipten geldi. Elia'nın çizgiye güzel hareketlerle girip açtığı ortaya istediği gibi bir vuruş gerçekleştiremeyen Adebayor, pozisyondan yararlanamadı.

'22 Başakşehir, Visca'nın pasında Elia'nın düzgün vuruşuyla golü buldu: 1-0

'30 Maçın ilk yarım saati geride bırakılırken, 1-0 önde olan ev sahibi Başakşehir'in %62 topla oynama oranı dikkati çeken detaylardan oldu.

'44 Süper Lig'de sezonun ilk sarı kartı, Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir'e gösterildi.

'45 Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 22. dakika'da Elia'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

'46 Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

'52 Maçın ikinci yarısında Paul Le Guen'in öğrencileri, ilk yarıya oranla rakip yarı alanda daha çok topla oynuyor.

'54 Harun Tekin'in kalesini terk ettiği pozisyonda Adebayor'un şutu, çizgide bekleyen savunmacı tarafından uzaklaştırıldı.

'64 Dakika itibarıyla Bursaspor ataklarını sıklaştırırken, Başakşehir kontratak arayışı içerisinde. Joshua John'un yerine Kubilay Kanatsızkuş oyuna dahil oldu.

'72 Başakşehir'de Visca'nın yerine Tunay Torun, Mossoro'nun yerine de Cikalleshi dahil oldu.

'81 Bursaspor'da Barış'ın yerine Jorquera oyuna girdi.

'88 Furkan'ın uzaktan yaptığı mükemmel vuruşu Volkan da aynı refleksle çelmeyi başardı.

'89 Ev sahibi ekipte Adebayor'un yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.

'90 Süper Lig'de yeni sezonun ilk karşılaşması, 22. dakikada Elia'nın attığı golle Başakşehir üstüğünlüyle sona erdi. 2017-18 sezonunun ilk 3 puanı, turuncu-lacivertlilere gitti.