Süper Lig'in yeni lideri Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir - Osmanlıspor: 1-0

Olgucan KALKAN - İSTANBUL, (DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Handoğlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 71 Emre Belözoğlu), İrfancan Kahveci (Dk. 85 Napoleoni), Visca, Mossoro (Dk. 78 Hakan Özmert), Kerim Frei, Adebayor

OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Numan, Maxsö, Anıl, Tugay (Dk. 72 Sadeghian), Musa, Özer (Dk. 78 Regattin), Serdar, Umar, Cikalleshi (Dk. 78 Doukara)

GOLLER: Dk. 57 Epureanu (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Emre Belözoğlu, Adebayor (Medipol Başakşehir) - Cikalleshi, Sadeghian, Regattin (Osmanlıspor)

Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Medipol Başakşehir sahasında konuk ettiği Osmanlıspor\'u 57\'nci dakikada Epureanu\'nun kaydettiği golle 1-0 yenerek puanını 30 yaptı ve liderliğe yükseldi.

10\'uncu dakikada sağ kanatta kendini unutturan Visca topu alıp sağ çizgiye indi. Ortasında Mahmut\'un vuruşu auta çıktı.

15\'inci dakikada Adebayor araya kaptığı topu sol taraftaki Clichy\'e aktardı. Clichy\'in ortasında Adebayor\'un ceza sahası içerisinde dokunamadığı top auta gitti.

18\'inci dakikada tek paslarla rakip kaleye giden Başakşehir\'de Caiçara\'nın pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Adebayor\'un vuruşu kaleci Hakan\'ın kucağına gitti.

19\'uncu dakikada Adebayor\'un pasıyla sağ çizgiye inen Visca\'ın içeriye çevirdiği topta Osmanlıspor defansının ters vuruşunu Hakan kontrol etti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0\'lık eşitlikle gitti.

57\'nci dakikada Visca\'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Mossoro\'nun arka direğe aşırtı. Boş durumdaki Epureanu rahat bir dokunuşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

64\'üncü dakikada sol taraftan İrfancan\'ın kullandığı serbest vuruşta, iyi yükselen Mahmut\'un kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

65\'inci dakikada Adebayor sağ kanattan hareketlenen Visca\'ya pasını aktardı. Visca\'nın içeriye çevirdiği topta Adebayor\'un şutu kaleci Hakan\'da kaldı.

77\'nci dakikada kısa paslarla rakip ceza sahasına giren Mossoro, Visca\'nın önüne bıraktı. Visca\'nın şutunda top Hakan Arıkan topu güçlükle çelmeyi başardı.

87\'nci dakikada ceza sahası içerisinde Attamah\'tan topu kurtaran Doukara, pasını Aminu\'ya aktardı. Penaltı noktasına yakın noktadan Aminu\'nun sert şutunu kaleci Volkan Babacan ayağıyla çıkardı.

Mücadele, 1-0\'lık Medipol Başakşehir üstünlüğü ile tamamlandı.

FOTOĞRAFLI