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Spor

Süper Lig’in yeni lideri Başakşehir

Galatasaray’ın yenildiği haftada kazanan Başakşehir 30 puanla liderlik koltuğuna oturdu

03 Aralık 2017 21:33

Süper Lig'de liderlik koltuğu değişti.  Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a 3-0 mağlup olmasının ardından, Medipol Başakşehir evinde Osmanlıspor'u 1-0 yendi.

Mücadelenin tek golü 57. dakikada Alexandu Epureanu'dan geldi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Marcio Mossoro'nun arka direğe indirdiği topu iyi takip eden Alexandu Epureanu'nun, kale ağzında sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Hakan Arıkan'ın sağından ağlarla buluştu.

Bu sonucun ardından Başakşehir 30 puana yükseldi ve 29 puanlı Galatasaray'ı geride bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu. Osmanlıspor ise 11 puanda kaldı.

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