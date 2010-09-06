Süper Lig'in yabancı transfer karnesi

T24

En çok yabancıyı Bucaspor ile Konyaspor aldı

En çok yabancı Fransa liginden

En çok yabancıyı Bucaspor ile Konyaspor aldı. Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı sınırlamasına getirdiği 6+2+2 düzenlemesi Süper Lig takımlarına, yabancı oyuncu transferi konusunda hareket getirdi. Yeni sezona iddialı giren 18 takım, aralarında Guti, Quaresma, Stoch, Niang, Misimovic gibi dünyaca ünlü yıldızların da bulunduğu yabancı oyuncuları kadrosuna kattı.Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Bucaspor ile Konyaspor, 6'şar yabancı ile en fazla yabancı transferi yapan takımlar olurken, bu iki takımı 5'er yabancı transfer eden son şampiyon Bursaspor ile Gençlerbirliği, 4'er yabancı transfer eden Fenerbahçe, Galatasaray, Ankaragücü, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor izledi. Beşiktaş ile Kayserispor 3'er yabancı transfer ederken, Gaziantepspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1'er yabancı futbolcu birinci transfer sezonunu kapatan ekipler oldu.Spor Toto Süper Lig'e bu dönemde en fazla Fransa liginden futbolcu geldi. Süper Lig takımlarının aldığı yabancı oyuncuların 7'si geçen sezon Fransa liginde top koşturuyordu. Fransa'dan sonra Spor Toto Süper Lig'e en fazla futbolcu veren lig İngiltere (Premier) ligi oldu. Premier Lig'den 5 futbolcu bu sezon Spor Toto Süper Lig'e transfer oldu. Süper Lig takımları bu sezon İspanya, Almanya, Belçika, İtalya, Portekiz, Hırvatistan liglerinden 4'er, Çek Cumhuriyeti, Arjantin liglerinden 3'er, Bulgaristan, Ukrayna liglerinden 2'şer, Rusya, Slovakya, Meksika, Norveç, İsveç, Polonya, Arnavutluk, Avustralya, Güney Afrika, Yunanistan, İskoçya, İsviçre, Danimarka ve Kolombiya liglerinden de 1'er futbolcu transfer etti. Spor Toto Süper Lig takımlarının yaptıkları yabancı oyuncu transferleri şöyle:Jose Maria Gutierrez Hernandez ''Guti'' (Real Madrid), Ricardo Andrade Quaresma Bernardo (İnter), Roberto Hilbert (Stuttgart)Federico Insua (Club America), Milan Stepanov (Porto), Leonel Nunez (Independiente), Damian Steinert (Racing Club), Gustav Svensson (Göteborg)Miroslav Stoch (Chelsea), Issiar Dia (Nancy), Mamadou Niang (Olympique Marsilya), Joseph Yobo (Everton-Kiralık)Lorik Cana (Sunderland), Juan Pablo Pino (Monaco), Zvjezdan Misimovic (Wolfsburg), Emiliano Insua (Liverpool-Kiralık)Arkadaiusz Glowacki (Wisla Krakow), Jaja (Methalist Kharkiv) ANKARAGÜCÜ: Michael Zewlakow (Olympiakos), Robert Vittek (Lille), Stanislav Sestak (Bochum), Michael Klukowski (Club Brugge)Carlos Alberto Fernandes (Rio Ave), Victor Mendy (Metz), Jerko Leko (Monaco), Landry Mulemo (Standart Liege), Eduardo Fernandes Dady (Osasuna), Manucho (R.Valladolid-Kiralık)Diego Angelo de Oliveira (Genoa), Pele (Porto)Ismael Sosa (Independiente)Ermin Zec (Sibernik), Debatik Curri (Vorksla Poltava), Bekim Balaj (Vlaznia), Michael Stewart (Hearts), Shane Smeltz (Golden Cast United)Samuel Holmen (Brondy)Vjekoslav Tomic (Hajduk Split), Florin Cernat (Hajduk Split), Anthony Seri c (Hajduk Split), Jamal Aliuoi (Sion)Alexander Amisulashvili (Spartak Nalchik), Jonathan Santana (Wolfsburg), Marcelo Zalayeta (Napoli)Georgi Zdravkov Sarmov, Nikolay Emilov Dimitrov (Levski Sofya), Fernando Varela Ramos (Real Mallorca), Abdul Rahim Sebah (CharleroiPeter Grajciar (Slavia Prag), Ivan Lietava (Zilina), Borek Dockal (Sloven Liberec), Johnnier Montano (Alianza Lima), Mahamoudou Kere (Charleroi), Martin Klein (Teplice)Nicolae Marius Dica (Catania), Ariza Makukula (Benfica)Gregory Proment (Caen), Tajbakhsh Aryan Taj (Barnet)Deniss Ivanovs (Ajax Cape Town), Sead Ramovic (Tromso)