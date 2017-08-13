Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ilk maçında Antalyaspor'a puan vermedi

Süper Lig'in son iki sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2017-18 sezonunda Antalyaspor'la evinde oynadığı maçtan 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıları galibiyete götüren goller Pepe ve Cenk Tosun'dan (pen.) geldi.

Seyircisiz oynanacak maçta, Beşiktaş tribünlerinde 3 sene önce bugün hayatını kaybeden siyah-beyazlıların efsane başkanı Süleyman Seba adına pankart açıldı.

Maçın önemli anları

'1 Karşılaşma başladı. Santrayı yapan takım Beşiktaş oldu.

'7 Beşiktaş, Caner'le kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı. Savunmanın uzaklaştırdığı top kornere gitti.

'8 Siyah-beyazlılar, Quaresma ile kale önünde yakaladığı pozisyondan yararlanamadı.

'9 Cenk'in ceza sahası yayından yaptığı plase, Boffin için rahat bir top oldu.

'12 Salih Dursun'a kontrolsüz bir müdahalede bulunan ve kendi de kısa süreli bir sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup sarı kart gördü.

'17 Gelinen dakikaya kadar Antalyaspor; geçen sezonun ikinci yarısından itibaren oynadığı oyundan, Beşiktaş ise iki sezondur oynadığı oyundan uzak bir futbol sergiliyorlar. Tempo, iki takımın alışılagelen temposundan oldukça düşük.

'19 Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın iki takım adına da sık sık faul düdüğü çalması, oyunun temposuna da etki ediyor. Topun oyunda kaldığı süre, iki takım ortalamalarının da altında.

'20 Andreas Beck'in kendinden emin olmayarak kale önünden yaptığı vuruş, kaleci Boffin'de kaldı. Bu dakikaya kadar maçtaki en net gol pozisyonuydu.

'23 Quaresma'nın serbest vuruşta açtığı ortaya Pepe'nin yaptığı sert kafa vuruşu, üst direğe çarptı!

'25 Diego, santraya yakın bir noktadan kazandıkları serbest vuruşu kaleye doğru kullanmayı tercih etti, top büyük bir farkla auta gitti.

'31 Babel'in ceza sahası içinde markaj altında yaptığı vuruş auta gitti.

'35 Dakika itibarıyla Antalyaspor 10, Beşiktaş 4 faul yaptı. Faullerin hepsinin sert olması, oyuncuların uzun süre yerde kalmasına neden oluyor ve topun oyunda kalma süresi düşüyor.

'36 Quaresma, serbest vuruşu direkt kaleye kullandı. Boffin sektirerek kurtardı ve pozisyon uzaklaştırıldı.

'38 Antalyaspor, karambol şeklinde gelişen pozisyonla gole oldukça yaklaştı. Beşiktaş'ta Tosic, önüne seken topu ceza alanından uzaklaştırdı.

'44 Antalyaspor, Eto'o ile ceza yayından serbest vuruş kullandı. Caner'den seken top kornere gitti.

'45+2 Quaresma'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruş auta gitti.

45+4 Caner'in kullandığı serbest vuruşu Pepe kafayla gole çevirdi, Beşiktaş son düdükten önce 1-0 öne geçti.

İlk yarı sona erdi. İlk yarıyı oynanan adına özetlemek gerekirse; topun oyunda kalma süresinin oldukça düşük olduğu, sık faullerle geçen bir maç oluyor.

İlk yarı istatistikleri

Beşiktaş-Antalyaspor

Topla oynama: %55-%45

Pas yüzdesi: %86-78

Toplam şut: 7-5

İsabetli şut: 3-2

'46 Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

'49 Beşiktaş'ta yeni transferler Alvaro Negredo ve Jeremain Lens, saha kenarında ısınan isimler.

'56 Cenk'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş, yaklaşık olarak 2 kalelik mesafe yukarıdan auta gitti.

'62 Antalyaspor'da Aydın Karabulut, Danilo'nun yerine oyuna dahil oldu.

'63 Cenk Tosun yerde kaldı, Cüneyt Çakır penaltıyı verdi.

'64 Penaltıyı kazanan Cenk, vuruşu da penaltıya çevirdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

'70 Salih Dursun, Antalyaspor'un şimdiye kadarki en net pozisyonunu yarattı. Salih'in altıpas içine yakın bir noktadan yaptığı sert vuruş, az farkla auta gitti.

'73 Talisca, Antalyaspor'un savunmada verdiği zaaftan yararlanarak ceza yayından sert bir vuruş çıkardı ancak top üstten auta gitti. Oğuzhan'ın yerine Tolgay Ali Arslan oyuna dahil oldu.

'79 Antalyaspor'da El Kabir'in yerine Emre oyunda.

'82 Beşiktaş'ta Şenol Güneş savunmaya destek amaçlı bir değişiklik yaptı. Necip Uysal oyuna dahil olurken, oyundan çıkan Quaresma sinirli tavırlarıyla dikkati çekti...

'84 Quaresma yedek kulübesinde sinirli tavırlarına devam ediyor.

'87 Alvaro Negredo, Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

'90 Pepe'nin büyük hatasında Eto'o, Fabri'yle karşı karşıya kaldı. İspanyol kaleci, Eto'o'nun ayağından topu elleriyle söktü aldı.

Maç sona erdi.