Süper Lig biletinin son sahibi Adana Demirspor mu, Alanyaspor mu olacak?

PTT 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son ekip, yarın Konya'da oynanacak Multigroup Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ardından belli olacak

Adanaspor ve Kardemir Karabükspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı play-off finalinde, Multigroup Alanyaspor ile Adana Demirspor yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak.

Alanyaspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkacak

Geçen sezon play-off yarı finalinde Samsunspor'a elenen Multigroup Alanyaspor, direkt Süper Lig'e çıkma şansını normal sezonun son maçında kaybettiği ligde adını Süper Lig'e yazdırmak için mücadele edecek.

Play-off'lar dahil son 11 maçında mağlup olmayan Multigroup Alanyaspor, yarın rakibini yendiği takdirde ilk kez Süper Lig'e yükselecek.

Adana Demirspor'un 19 yıllık hasreti

Normal sezonu 4. bitiren Adana Demirspor, play-off yarı finalinde ilk maçı 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Vartaş Elazığspor'u uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Bu sezon play-off'ta 4. kez mücadele eden Adana Demirspor, daha önce 2 takımın Süper Lig'e yükselmeyi başardığı 1993-1994 sezonunda play-off maçlarıyla adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Adana ekibi play-off'un dışında 1972-1973'te ve 1986-1987'de doğrudan Süper Lig'e çıkmıştı.