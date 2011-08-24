-Süper Ligin renktaşları ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Futbolda şike soruşturması nedeniyle 9 Eylül'de başlayacak Spor Toto Süper Lig 2011-2012 sezonunda mücadele edecek Trabzonspor, Bursaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve Samsunspor'un dışında 11 takımın renktaşı bulunuyor. 18 takımın mücadele edeceği yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de, en fazla ''kırmızı-siyah'' renkli takım yer alacak. Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Gençlerbirliği formalarında ''kırmızı-siyah'' renklerini taşıyor. Ligde ''sarı-lacivert'', ''siyah beyaz'', ''sarı-kırmızı'' ve ''kırmızı-beyaz'' renkler ise 2'şer takım tarafından kullanılacak. Fenerbahçe ile Ankaragücü, Beşiktaş ile Manisaspor, Galatasaray ile Kayserispor, Sivasspor ile Medikalpark Antalyaspor, ligin renktaş takımları olarak göze çarpıyor. -Onların renktaşı bulunmuyor Spor Toto Süper Lig'de renktaşları olmayan takımlar ise Trabzonspor, Bursaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve Samsunspor. Trabzonspor'un ''Bordo-mavi'', Bursaspor'un ''Yeşil-beyaz'', İstanbul Büşükşehir Belediyespor'un ''Turuncu-lacivert'', Karabükspor'un ''Kırmızı-mavi'' ligin yeni takımları Mersin İdmanyurdu'nun ''Kırmızı-lacivert'', Orduspor'un ''Mor-beyaz'' ve Samsunspor'un ''Kırmızı-beyaz-siyah'' renklerini ligde başka kullanan takım yer almıyor. Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek takımlar ve formalarının renkleri şöyle: -Eskişehirspor: Kırmızı-siyah -Gaziantepspor: Kırmızı-siyah -Gençlerbirliği: Kırmızı-siyah -MKE Ankaragücü: Sarı-lacivert -Fenerbahçe: Sarı-lacivert -Beşiktaş: Siyah-beyaz -Manisaspor: Siyah-beyaz -Galatasaray: Sarı-kırmızı -Kayserispor: Sarı-kırmızı -Medikalpark Antalyaspor: Kırmızı-beyaz -Sivasspor: Kırmızı-beyaz -Trabzonspor: Bordo-mavi -İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Turuncu-lacivert -Bursaspor: Yeşil-beyaz -Karabükspor: Kırmızı-mavi -Mersin İdman Yurdu: kırmızı-lavicert -Orduspor: Mor-beyaz -Samsunspor: kırmızı-beyaz-siyah