-SÜPER LİG'İN RENGİ KIRMIZI VE BEYAZ ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Süper Lig'in yeni sezonda ağırlıklı rengi kırmızı ve beyaz olacak. Futbolseverler, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek takımların formlarında en çok kırmızı ve beyazı görecekler. Süper Lig'de bu sene yer alacak 18 takımın formalarında 8 farklı renk yer alıyor. Formalarda en çok bulunan renkler ise milli takımın da renkleri olan kırmızı ve beyaz. Lig'de 7 takımın formasında kırmızı, 7 takımın formasında da beyaz bulunuyor. Futbolseverlerin yeni sezonda formalarda en az görecekleri renk ise bordo olacak. Süper Lig'de sadece Trabzonspor'un formasında bordo var. Yeni sezonda ligde mücadele edecek takımların formalarında kırmızı ve beyazdan sonra en çok bulunan renkler sarı ve siyah olacak. Ligde 6'şar takımın formalarında sarı ve siyah bulunuyor. Bunun yanı sıra 4 takım formalarında laciverti taşırken, 2 takımın formasında yeşil, 2 takımın formasında da mavi yer alıyor. Süper Lig'de en fazla yer alacak renk ikilisi ise sarı-lacivert ile kırmızı-siyah. Lig'de 3'er takım sarı-lacivert ve kırmızı-siyah formalarla mücadele edecek. Fenerbahçe, Bucaspor ve Ankaragücü, sarı lacivert renkleri taşırken, Eskişehir, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor da kırmızı-siyahlı takımlar olacaklar. Lig'de 2 şer takım da sarı-kırmızı, siyah-beyaz, yeşil-beyaz, ve kırmızı-beyaz formalarla mücadele edecek. Galatsaray ve Kayserispor sarı-kırmızı, Beşiktaş ve Manisaspor siyah-beyaz, Bursaspor ve Konyaspor yeşil-beyaz, Medicalpark Antalyaspor ve Sivasspor da kırmızı-beyaz renkleri taşıyan Süper Lig temsilcileri olacak. Süper Lig'de yeni sezonda, bazı kulüpler asıl renklerinin yanı sıra farklı renkler içeren formalarla da boy gösterecekler. Yeni sezon formalarının tanıtımını yapan Fenerbahçe ligdeki bazı karşılaşmalara tetra mavisi formalarıyla, Galatasaray da somon rengi formalarıyla çıkacak.