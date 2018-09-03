Süper Lig'in 'Paşa'sı

En çok gol atan 2 takımdan biri

Attığı 10 golün 8\'i ikinci yarılarda

Diagne atmaya devam ediyor

Tek bonservis Trezeguet\'ye

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında sahasında MKE Ankaragücü\'nü 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, milli maç arasına lider olarak girdi. İstanbul ekibinde teknik direktör Kemal Özdeş, Ankaragücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada takımın performansından memnun olduğunu ifade ederek, \"Takımın performansından memnunum. Farklı kazanabilirdik, son dakikalarda gol atan taraf olurduk ancak bu kez golü yedik\" dedi.

EN ÇOK GOL ATAN 2 TAKIMDAN BİRİSİ

Milli araya lider giren Kasımpaşa, ligin en çok gol bulan iki takımından birisi. İstanbul ekibi, attığı 10 gol ile Galatasaray ile beraber ilk sırayı paylaşıyor. Dikkat çekici diğer durum ise bu gollerinin 8\'inin mücadelelerin ikinci yarıda gelmesi. Kasımpaşa, ligde oynadığı 4 karşılaşmada sadece Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü maçlarının ilk yarısında gol bulmayı başardı. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor maçında 2-0 geriye düşen Paşa, ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3 puana uzanmıştı. İkinci haftada Başakşehir\'i konuk eden lacivert beyazlı ekip maçı 2-1 kazanırken golleri yine ikinci yarıda bulmuştu.

DIAGNE ATMAYA DEVAM EDİYOR

Takımın en golcü ismi ise geçen sezonun ikinci devresinde takıma dahil edilen Mbaye Diagne. Senegalli golcü oyuncu bu sezon ligde oynanan 4 maça da ilk 11\'de başlarken attığı 6 golle takımını sırtlamayı başardı. 26 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor\'a 1, Medipol Başakişehir\'e 2, Demir Grup Sivasspor\'a da 2 gol atmayı başarırken, 4\'üncü haftada oynanan MKE Ankaragücü maçında da gol perdesini açan isim olmuştu.

TEK BONSERVİS TREZEGUET\'YE

Transfer döneminde 6 futbolcuyu kadrosuna katan Kasımpaşa, bu oyunculardan sadece Trezeguet\'ye bonservis bedeli ödedi. Geçen sezon satın alma opsiyonuyla takıma dahil edilen Mısırlı futbolcu için kulübü Anderlecht\'e 2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. İstanbul ekibi Austria Wien\'den Tarkan Serbest\'i kiralık, yine Anderlecht\'ten Josue Sa\'yı kiralık olarak kadrosuna katarken, Özgür Çek, Abdul Khalili ve Bucaspor\'dan transfer edilen 19 yaşındaki stoper Uğurcan Yazgili için ise bonservis bedeli ödemedi.

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