Süper Lig'in isim hakkını Spor Toto aldı

T24-



Turkcell ve Digitürk’ü mahkemede hesaplaşmaya kadar götüren Süper Lig’in isim hakkı sonunda Spor Toto’ya verildi. Yıllık 25 milyon dolar karşılığında 5 yıl süreyle Süper Lig’in isim hakkı Spor Toto’da olacak. Digiturk’le yaptığı anlaşma gereği ligin isim hakkını 1 yıl daha elinde bulunduran Turkcell, ticari kayıplarının karşılanması halinde konuyu yeniden mahkemeye taşımayacak. Böylelikle Spor Toto, Süper Lig’in isim hakkı için Digiturk’e 5 yılda 125 milyon dolar ödeyecek.



Başbakan ‘olur’ dedi





Süper Lig’in ismi hakkı konusunda, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Digiturk arasında sürdürülen görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığını ve anlaşma zemininin oluştuğunu söyleyen Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar, şu bilgileri verdi: “İsim hakkı konusunda sayın Başbakanımızdan ‘olur’ aldık. Kısa bir süre içinde isim hakkı konusunda gelişmeler olacak. Hukukçularımız protokol taslağı üzerinde çalışıyor, aksi bir durum olmazsa Süper Lig’in isim hakkı Spor Toto’da olacak.”



Ciro yüzde 10 artar



Spor Toto olarak geçen yıl 2 milyar dolarlık ciroya ulaştıklarını anlatan Bekir Yunus Uçar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu çalışma Spor Toto’nun cirosunu yüzde 10 artıracaktır. Bu tür sponsorluklar şirketlere maddi ve manevi önemli katkılar sağlıyor. Yasal olmayan bahis pazarına da ağır bir darbe vuracağımıza inanıyorum.”



4 büyükler önemli



Süper Lig’in isim hakkıyla birlikte yapılacak çalışmaları anlatan Bekir Yunus Uçar, şöyle konuştu:

Öncelikle 4 büyüklerin kollarındaki Süper Lig logosuna şirketin adının da yazılması gerekiyor.

Futbol topunun üzerindeki logoda da adımız bulunacak.

Hakemlerin üstündeki formalarda da Spor Toto Süper Lig logosu yer alacak.

Maç başlamadan önce ve maç sonralarında da görünürlük ön planda olacak.



Süper Lig’in adı nasıl değişti



Her şey Digiturk’ün geçen sezon ligin yayın hakkı için 321 milyon dolar vermesiyle başladı.

Süper Lig’in isim hakkının satışını da elinde bulunduran Digiturk, bu alanda yeni ihale istedi.

Turkcell’den yılda 10 milyon dolar alan Digiturk, daha fazla para kazanacağını hesapladı.

Ancak Turkcell’in sözleşmesi 2010-2011 sezonunu da kapsıyordu.

Digiturk önce bir başka GSM operatörü Vodafone ile görüştü.

Vodafone Süper Lig’e yıllık 35 milyon dolar verdi.

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, bu işi mahkemeye götürdüklerini belirtti.

Daha sonra araya Spor Toto girdi ve ligin isim hakkına talip olduğunu açıkladı.

Turkcell, Süper Lig’in isim hakkı için Spor Toto’ya yeşil ışık yaktı.



Şirketler kapıştı Spor Toto kârlı çıktı



Şirketlerin çekişmesinden Spor Toto’nun da kârlı çıktığını dile getiren Bekir Yunus Uçar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu konuda Vodafone’da önemli çalışmalar yaptı. Süper Lig’in isim hakkı için Vodafone 35 milyon dolar verdi. Ancak Spor Toto’nun futbol kulüplerine olan desteği göz önüne alınarak 25 milyon dolar vermemize rağmen Süper Lig’e adımızı yazdırmayı başardık. Şirketlerin çekişmesinden Spor Toto olarak kârlı çıktık.”



Digiturk: Vodafona teşekkür ederiz



Süper Lig’in isim hakkı konusunda Spor Toto ile anlaşmaya vardıklarını vurgulayan Digiturk Genel Müdürü Ertan Özerdem, “Uzun ve güzel bir süreç oldu. Yeni futbol sezonunda Spor Toto ile anlaşmaya vardık. Önümüzdeki günlerde imzalar atılacak. Bu konuda Vodafone’a da çok teşekkür ederim. Şimdi Turkcell’le anlaşma zemini arıyoruz. Bu konuda da çok fazla bir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum” dedi.



Turkcell: 'Hayırlı olsun'



Turkcell’den yapılan açıklamada yaşanan son gelişmeler değerlendirilerek, şöyle denildi: “Turkcell ve Spor Toto yetkilileri bir görüşme yaptı. Turkcell olarak 1 yıl daha yayın hakkının kendi elimizde olmasına karşın, Spor Toto için bu haklarımızdan feragat edebiliriz. Hukukçuların çalışmaları sonrasında, aksi bir gelişme olmadığı takdirde ve anlaşma zemini tamamlandığında Spor Toto’ya ‘Hayırlı olsun’ diyeceğiz.”



İngiliz Premier Ligi 43 milyon dolara satıldı



Avrupa’nın önemli liglerinde de isim hakkı satışları son dönemlerde önem kazandı. Bu alanda

bankacılık ve telekomünikasyon şirketlerinin ipi göğüslediği gözlenirken, Avrupa’nın en pahalı ligi de İngiliz Premier Lig oldu. Premier Lig’in adı yıllık 43 milyon dolara satıldı. İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays, geçtiğimiz sezon yaptığı anlaşmayla lige adını verdi. Barclays Premier Lig, kulüpler için önemli bir gelir kaynağı oldu. Avrupa’nın büyük liglerinde isim hakkı şöyle değerlendiriliyor:





Alman Bundesliga’nın isim hakkı satışı yapılmadı.

İtalyaSeri A’da ise telekomünikasyon şirketi TIM, bu ligin isim hakkını elinde bulunduruyor.

Fransa 1’nci Lig’de de isim sponsoru bulunmuyor.



Avrupa futbol pazarında bahis şirketleri öne çıktı



Avrupa sponsorluk pazarında bahis şirketleri son yıllarda öne çıkmaya başladı. Bu alanda kulüplerin forma reklamlarına girmeyi tercih eden bahis şirketleri Avrupa futbolundaki 50 kulüple anlaşma sağladı. İspanya, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin başı çektiği bahis sponsorlukları10 farklı ülkede bulunuyor. Kulüpler bazında ise Real Madrid’in bwin.com sponsorluğu uzun yıllardır devam ediyor.



Alman Bundesliga’nın isim hakkı Beko’nun







Liglerin isim sponsorluğu sadece futbolda değil basketbolda da öne çıkıyor. Son dönemlerde sponsorluk faaliyetlerini basketbola yönelten Beko, bugün Avrupa basketbolunun en önemli sponsor firmaları arasında yer alıyor. Beko’nun en önemli sponsorluk anlaşması ise Almanya basketbol ligi olan Basketball Bundesliga’ya ismini vermesi oldu. “Beko Basketball Bundesliga” olan ligin adıyla kulüpler önemli bir gelir kaynağı sağlamaya başladı.



