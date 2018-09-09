Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi karşılaşmalarının tarihleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in ilk yarısında oynanacak derbi karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. Buna göre Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Ülker Stadyumu\'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 24 Eylül Pazartesi günü 21:00\'de başlayacak.

Ligin ilk yarısında oynanacak derbi maçlar şu şekilde:

11\'inci hafta 2 Kasım Cuma 21:00 - Galatasaray - Fenerbahçe

13\'üncü hafta 25 Kasım Pazar 19:00 - Trabzon-Fenerbahçe

14\'üncü hafta 2 Aralık Pazar 20:00 - Beşiktaş - Galatasaray

16\'ncı hafta 16 Aralık Pazar 19:00 - Beşiktaş - Trabzonspor