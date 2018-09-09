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Spor

Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi karşılaşmalarının tarihleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -  Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi karşılaşmalarının tarihleri belli oldu

09 Eylül 2018 16:20

İSTANBUL,(DHA) - 
Spor Toto Süper Lig\'in ilk yarısında oynanacak derbi karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. Buna göre Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Ülker Stadyumu\'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 24 Eylül Pazartesi günü 21:00\'de başlayacak.
Ligin ilk yarısında oynanacak derbi maçlar şu şekilde:
11\'inci hafta 2 Kasım Cuma 21:00 - Galatasaray - Fenerbahçe
13\'üncü hafta 25 Kasım Pazar 19:00 - Trabzon-Fenerbahçe
14\'üncü hafta 2 Aralık Pazar 20:00 - Beşiktaş - Galatasaray
16\'ncı hafta 16 Aralık Pazar 19:00 - Beşiktaş - Trabzonspor

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