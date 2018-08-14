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Spor

Süper Lig'in ilk haftası 29 golle tamamlandı 

İsmail ÖRS/ANTALYA (DHA) SPOR Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1'inci hafta maçları tamamlandı

14 Ağustos 2018 13:44

İsmail ÖRS/ANTALYA (DHA)

SPOR Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1\'inci hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 maçta toplam 29 gol atılırken 9 takım sahadan galibiyetle ayrıldı, hiçbir müsabaka beraberlikle sonuçlanmadı.
Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasıyla 10 Ağustos Cuma günü başlayan Süper Lig 2018-2019 sezonu, dün oynanan Kayserispor- Antalyaspor maçıyla sona erdi. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray deplasmanda oynadığı açılış maçını 3-1 kazanırken, Kayserispor ise Akdeniz temsilcisi Antalyaspor\'u sahasında 2- 0 mağlup etti.
TOPA EN FAZLA SAHİP OLAN TAKIM KAYSERİSPOR
Tjaronn Cheryy ve Umut Bulut\'un golleriyle sezona 3 puanla başlayan Kayserispor, ilk hafta sonunda yüzde 66 ile en fazla topa sahip takım oldu. 578 ortalamasıyla en fazla pas yapan takım da olan sarı-kırmızılı ekip, yüzde 89 pas başarısı sağladı.
EN FAZLA ŞUT ATAN TAKIM BAŞAKŞEHİR
Trabzonspor\'u kendi evinde, Manuel da Costa ve Emmanuel Adebayor\'un golleriyle 2-0\'la geçen Medipol Başakşehir, 15 şutla ilk hafta sonunda en fazla şut atan takım oldu. Bu sezon Süper Lig\'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 3-2 mağlup eden Konyaspor ise 7 isabetli şutla en fazla isabet sağlayan takım oldu.
4 KIRMIZI, 38 SARI KART 
İlk hafta sonunda hakemler 4 kırmızı, 38 de sarı kart gösterdi. En fazla sarı kart Bülent Yıldırım\'ın yönettiği Beşiktaş-Akhisarspor maçında çıktı. Bu maçta Yıldırım, 9 kez sarı kart çıkardı. Akhisarspor 6 kartla en fazla sarı kart gören takım oldu. Cüneyt Çakır\'ın yönettiği ve Kasımpaşa\'nın Çaykur Rizespor\'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede ise 3 sarı kart çıktı. Bu maç en az kart gösterilen karşılaşma oldu. Özgür Yankaya\'nın düdük çaldığı ve Yeni Malatyaspor\'un Göztepe\'yi 3-1 mağlup ettiği müsabakada ise 3 kez kırmızı kart çıktı. Göztepe aleyhine 2 kez kırmızı kartla çıktı.
KRALLAR KONYASPORDAN
Atiker Konyaspor\'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 3-2 yendiği maçta 2 gol kaydeden Mustapha Yatabare gol krallığı yarışmasında ilk haftada zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Ömer Ali Şahiner ise yaptığı 2 asist ile asist krallığı yarışında ilk sırada yer aldı. 
EN FAZLA KORNER KULLANAN TAKIM BEŞİKTAŞ 
Kendi evinde karşılaştığı Akhisarspor\'u, Pepe ve Ryan Babel\'in golleriyle 2-1 mağlup eden Siyah-beyazlılar ise kullandığı 12 korner ile ilk hafta sonunda en fazla korner kullanan takım oldu.

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