Süper Lig'in iki yeni takımı karşı karşıya geldi; Çaykur Rizespor 0-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Ligin iki yeni ekibini karşı karşıya getiren maçta hem Çaykur Rizespor hem de Büyükşehir Belediye Erzurumspor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Özellikle ikinci yarısı tempo açısından biraz hareketlense de pozisyon açısından kısır geçen karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Lige yeni yükselen iki takımın da ilk galibiyetini galibiyet alarak, gelecek haftalar için moral depolamak istedikleri karşılaşmaya Çaykur Rizespor taraftarı kadar Erzurumspor taraftarları da ilgi gösterdi. Süper Lig’den düştüğü dönemde seyirci sıkıntısı çeken Çaykur Rizespor’un uzun süre sonra bu kadar taraftar karşısında oynadığı maçta beklenen tempo bir türlü yakalanamadı. İlk yarıda saman alevi gibi de olsa atak geliştiren Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci yarıdaki oyunları ile taraftarları adeta uyuttular. Tempo ilk yarıya göre biraz artsa da final paslarında yapılan hatalar, takımların pozisyon bulmalarına engel oldu.

Erzurumspor ilk yarıda Emrah Başsan’ın sol kanattan sürüklediği ataklarla etkili oldu. Özellikle bir pozisyonda konuk ekip gole çok yaklaştı. Emrah Başsan’ın soldan çizgiye kadar inip yaptığı bir ortada ceza sahası içinde topla buluşan Munsy, topu iyi kontrol edemedi. Savunmanın uzaklaştırdığı topta ceza sahası içinde topla buluşan Özer Hurmacı, bomboş pozisyonda yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başaramadı. İlk yarının ortalarında gerçekleşen bu pozisyon, karşılaşmadaki en ciddi pozisyon olarak kayıtlara geçti.

İkinci yarıda biraz daha oyunda denge kuran Çaykur Rizespor, Robin Yalçın ile geliştirdiği ataklarda pozisyon bulmaya çalıştı. Ancak son paslardaki hatalı kararlar, ev sahibi ekibin kaleye gitmesini engelledi. İki takımın da pozisyon bulmakta sıkıntı çektiği ikinci yarıda kayda değer bir pozisyon olmayınca mücadele gol olmadan sona erdi.

Bu beraberlikle Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’deki üçüncü maçında ilk puanını aldı. Çaykur Rizespor ise ikinci beraberliğini alırken, iki takım da henüz galibiyetle tanışamamış oldu.