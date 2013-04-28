Süper Lig'in iki yeni takımı belli oldu

Mustafa Denizli'nin takımı Çaykur Rizespor sahasında Ankaragücü'nü 72. ve 80. dakikalarda Florin Cernat ve 82. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın golleriyle 3-0 mağlup etti ve 5 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'e çıkan diğer ekip Kayseri Erciyesspor ise sahasında Karşıyaka'ya 0-1 yenilmesine rağmen 3. sırada bulunan Manisaspor'un Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesi ve 4. sırada bulunan 1461 Trabzon'un deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalması sonucu Süper Lig'e gelen ikinci ekip oldu.

PTT 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e çıkacak son takımı ise play off maçları belirleyecek. Ligde 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak ekipler, play off müsabakalarında karşılaşacak. İki maçlı eleminasyon sistemine göre yapılacak maçlar sonrasında, bir takım daha Spor Toto Süper Lig’e yükselecek.