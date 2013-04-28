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Spor

Süper Lig'in iki yeni takımı belli oldu

PTT 1. Lig'de 32. haftasında oynanan maçlar sonrasında Çaykur Rizespor ve Kayserispor ligin bitmesine iki hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantilediler

28 Nisan 2013 19:28

Mustafa Denizli'nin takımı Çaykur Rizespor sahasında Ankaragücü'nü 72. ve 80. dakikalarda Florin Cernat ve 82. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın golleriyle 3-0 mağlup etti ve 5 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'e çıkan diğer ekip Kayseri Erciyesspor ise sahasında Karşıyaka'ya 0-1 yenilmesine rağmen 3. sırada bulunan Manisaspor'un Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesi ve 4. sırada bulunan 1461 Trabzon'un deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalması sonucu Süper Lig'e gelen ikinci ekip oldu.

PTT 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e çıkacak son takımı ise play off maçları belirleyecek. Ligde 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak ekipler, play off müsabakalarında karşılaşacak. İki maçlı eleminasyon sistemine göre yapılacak maçlar sonrasında, bir takım daha Spor Toto Süper Lig’e yükselecek.

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