Süper Lig'in 'en'leri

Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, yeni ismiyle Süper Lig'in 50 yıllık geçmişinde şimdiye dek birçok rekorlara imza atıldı.Geride kalan 50 sezon baz alınarak yapılan değerlendirmede, lig

tarihinde, bir sezonda ve bir maçta ortaya çıkan "en"ler şöyle:

-En çok şampiyon olan takımlar: Galatasaray ve Fenerbahçe (17)

-En çok lig ikincisi olan takım: Fenerbahçe (16)

-En gollü maç: 1991-92 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor (8-4)

-En farklı skorlu galibiyet: 1989-90 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor (10-0)

-En farklı skorlu deplasman galibiyeti: 92-93 sezonunda Ankaragücü-Galatasaray (0-8)

-En çok maç oynayan takımlar: Fenerbahçe ve Galatasaray (1630)

-En az maç oynayan takım: Balıkesirspor ve Kırıkkalespor (30)

-En çok galibiyet alan takım: Galatasaray (922)

-En az galibiyet alan takım: Kahramanmaraşspor (4)

-En çok yenilen takım: Ankaragücü (552)

-En çok berabere kalan takım: Beşiktaş (459)

-En çok gol atan takım: Fenerbahçe (2848)

-En az gol atan takım: Balıkesirspor (18)

-En çok gol yiyen takım: Ankaragücü (1870)

-En az gol yiyen takım: Gençlerbirliği OFTAŞ Spor (36)

-En uzun süre yenilmeyen takım: Beşiktaş (48 maç, 1990-91 sezonunun 26. haftasından, 1992-93 sezonunun 13. haftasına kadar)

-En çok "Gol Kralı" çıkaran takım: Fenerbahçe (14)

-En çok "Gol Kralı" olan futbolcu: Metin Oktay (6)

-İlk yabancı "Gol Kralı": 1983-84 sezonunda Galatasaray'da oynayan Yugoslav Tarık Hosiç (16 Gol)

-Toplamda en çok gol atan futbolcu: Hakan Şükür (249)

-En uzun süre gol yemeyen kaleci: 1978-79 sezonunda Trabzonsporlu Şenol Güneş (1112 dakika)

-En uzun sezon: 1962-63 sezonu (42 maç)

-En iyi performans: 1988-89 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgiyle Fenerbahçe.

-En kötü performans: 1996-97 sezonunda 34 maçta 2 galibiyet 27 yenilgiyle Zeytinburnuspor.

-En çok seyircili maç: 2003-04 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe maçı. (70 bin 125 kişi)

-En çok gol atılan hafta: 1995-96 sezonunda 8., 1997-98 sezonunda 30. haftalar (43 gol)

-En az gol atılan hafta: 1981-82 sezonu 29. hafta (4 gol)

-Üst üste en çok kazanan takım: Beşiktaş (13 hafta, 1959-60 sezonunda 10-22. haftalar arası)

-En uzun süre yenilen takım: 1996-97 sezonunda Zeytinburnuspor (10 maç, 25-34. haftalar arası)

-En uzun süre deplasmanda maç kazanan takım: 2002-03 sezonunda 9 maçla Galatasaray.

-En çok takımı yer alan il: İstanbul (17)

-En uzun süre kazanamayan takım: Adana Demirspor (29 hafta, 1994-95 sezonunda 6-34. haftalar arası)

-En çok gol atılan sezon: 1987-88 (1032 Gol)

-En az gol atılan sezon: 1973-74 (405 Gol)

-Gol ortalaması en yüksek sezon: 2000-01 (Maç başına 3.32 gol)

-Gol ortalaması en düşük sezon: 1973-74 (Maç başına 1.69 gol)

-En çok şampiyonluk gören teknik adam: Ahmet Suat Özyazıcı ve Fatih Terim (4)

-En uzun süre çalışan yabancı teknik direktör: Yugoslav Abdullah Gegiç

(Çeşitli takımlarda yaklaşık 9 yıl)

-Aralıksız en uzun süre görev yapan yabancı teknik adam: İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş'ın başında 6.5 sezon)

-En uzun süre deplasmanda yenilmeyen takım: Galatasaray (40 maç, 1997-98 sezonunun 19. haftasından, 1999-00 sezonunun 31. haftasına kadar)

-En çok şampiyonluk gören futbolcular: Galatasaraylı Bülent Korkmaz, Suat Kaya ve Hakan Şükür (8)

-Ligi yenilgisiz kapatan takımlar: 1985-86 sezonunda Galatasaray, 1991-92 sezonunda Beşiktaş.

-Yenilgisiz şampiyon olan takım: 1991-92 sezonunda Beşiktaş.

-En çok yenilen şampiyon: 1980-81 sezonunda 7 yenilgiyle Trabzonspor.

-En çok gol yiyen şampiyon: 1997-98 sezonunda 43 golle Galatasaray.

-En az gol yiyen şampiyon: 1969-70 sezonunda Fenerbahçe (6)

-En çok puanla şampiyon olan takım: 1988-89 sezonunda 93 puanla Fenerbahçe.

-En az puanla şampiyon olan takım: 1979-80 ve 1980-81 sezonlarında 39'ar puanla Trabzonspor.

-Puanı silinen ilk takım: 1981'de Beşiktaş karşısında sahadan çekilen Mersin İdmanyurdu.

-En gollü beraberlikler: 1967-68 sezonunda Beşiktaş-Galatasaray, 1982-83

sezonunda Fenerbahçe-Galatasaray, 1995-96 sezonunda Samsunspor-İstanbulspor, 2000-2001 sezonunda Adanaspor-Kocaelispor, 2001-2002 sezonunda Gençlerbirliği-Diyarbakırspor, Kocaelispor-Ankaragücü, 2006-07 sezonunda Antalyaspor-Beşiktaş, Kayserispor-Antalyaspor (4-4)

-En nötr sonucu alan takım: 1969-70 sezonunda 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgi alan, 26 gol atıp, aynı sayıda gol yiyen Beşiktaş.

-En erken gol: 15. saniyede Kayserisporlu İlhan Parlak (2005-06 sezonunun 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'a)

-Gol atan en genç futbolcu: Beşiktaşlı Batuhan Karadeniz. (2007-2008 sezonunda, 25.08.2007 tarihindeki Gaziantepspor-Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Batuhan Karadeniz, 24.04.1991 doğumlu)

-En çok galip gelen takım: 1959-60 sezonunda Beşiktaş, 1988-89 sezonunda

Fenerbahçe (29). Beşiktaş ayrıca, 2 aşamalı oynanan 1962-63 sezonunda da toplamda 29 galibiyet aldı.

-En az galip gelen takım: 1981-82 sezonunda Diyarbakırspor, 1992-93 sezonunda Konyaspor, 1996-97 sezonunda Zeytinburnuspor, 2000-2001 sezonunda Adanaspor (2)

-En çok gol atan takım: 1962-63 sezonunda 2 aşamalı ligde 42 maçta 105 gol atan Galatasaray ile 1988-89 sezonunda 36 maçta 103 gol atan Fenerbahçe.

-En az gol atan takım: 1971-72 sezonunda Samsunspor, 1972-73 sezonunda Beşiktaş (14)

-En az gol yiyen takım: 1969-70 sezonunda 30 maçta 6 gol yiyen Fenerbahçe.

-En çok gol yiyen takım: 2000-01 sezonunda 34 maçta 91 gol yiyen Adanaspor.

-En az berabere kalan takım: 1995-96 sezonunda Eskişehirspor, 1991-92 ve 2004-05 sezonlarında Fenerbahçe (2)

-En çok berabere kalan takım: 1982-83 sezonunda Ankaragücü (18)

-En iyi averaja sahip takım: 1988-89 sezonunda artı 76 ile Fenerbahçe.

-En kötü averaja sahip takım: 1996-97 sezonunda eksi 60 ile Zeytinburnuspor.

-En çok gol atan futbolcu: Tanju Çolak (1987-88 sezonunda 39 gol)

-En az golle "Gol Kralı" olan futbolcu: 1959 sezonunda Metin Oktay (11 Gol)

-En çok gol atan yabancı futbolcu: Şota Arveladze (Trabzonspor'da 1995-96 sezonunda 25 gol). Ayrıca, Türk vatandaşı statüsünde oynayan Boşnak asıllı Elvir Boliç, 1994-95 sezonunda Gaziantepspor'da 26 gol attı.

-Kendi evindeki bütün maçları kazanan takım: 2000-01 sezonunda Fenerbahçe, 2001-02 sezonunda Galatasaray (17)

-En az gol atarak şampiyon olan takım: Trabzonspor (1979-80 sezonunda 25 golle)

-"4 Büyükler"i yenen takımlar: 1987-88 sezonunda Malatyaspor, 2001-02 sezonunda Ankaragücü, 2006-07 sezonunda Bursaspor.

-4 derbi maçı da üstelik hiç gol yemeden kazanan takım: 2002-03 sezonunda Beşiktaş.

-En fazla puan farkıyla şampiyon olan takım: 1987-88 sezonunda 2. sıradaki Beşiktaş'a 12 puan fark atan Galatasaray.

-"4 Büyükler" dışında en çok puan toplayan ve en fazla galibiyet alan takım: 2007-2008 sezonunda Sivasspor. (73 puan, 23 galibiyet)

-BİR MAÇTA-

-En çok gol atan futbolcu: 1992-93 sezonunda Fenerbahçe-Karşıyaka (7-1) maçında 6 gol atan Tanju Çolak.

-En çok penaltı atan takım: 1986-87 sezonunda Fenerbahçe-Eskişehirspor maçında Fenerbahçe (4)

-En çok penaltı atan futbolcu: 1986-87 sezonunda Fenerbahçeli Zafer Tüzün, Eskişehirspor'a karşı 4 atışı da gole çevirdi.

-En fazla kırmızı kart gören takım: 2003-04 sezonunda Beşiktaş-Samsunspor maçında 5 kırmızı kartla Beşiktaş.