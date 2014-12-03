Süper Lig'in en pahalısı Slaven Bilic

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic yıllık 1,6 milyon Euro kazanırken Süper Lig’in en çok kazanan hocası oldu. Trabzonspor’un yeni hocası Ersun Yanal 1 milyon 470 bin Euro alırken, gelir sıralamasında Fenerbahçe’den yıllık 815 bin Euro kazanan İsmail Kartal ile Galatasaray’a 410 bin Euro’ya imza atan Hamza Hamzaoğlu birçok meslektaşının gerisinde kaldı.

Tolga Yenigün'ün Hürriyet'teki haberine göre, Beşiktaş’ı liderlik koltuğunda oturtan Slaven Bilic teknik direktörler kazanç listesinde de 1 milyon 600 bin Euro ile zirveye kuruldu. Hırvat hoca bu unvanı Prandelli (2 milyon 295 bin Euro) ve Halilhodzic’in (1.7 milyon Euro) gönderilmesinden sonra aldı.

Son olarak G.Saray’da astronomik ücretli Prandelli’nin ardından Hamza Hamzaoğlu’nun sezon sonuna kadar 500 bin dolar (410 bin Euro) maaşla sarı kırmızılı takımın başına geçmesi Türkiye’deki teknik adamların yıllık gelirlerini yeniden gündeme getirdi.

Sivas’tan Carlos’a 1,5 milyon Euro

Ligimizde hali hazırda görevine devam eden teknik direktörler baz alındığında 815 bin Euro’luk (1 milyon dolar) yıllık ücretiyle Fenerbahçe’nin hocası İsmail Kartal biraz gerilerde kaldı.

Puan durumunda 16. olan Sivasspor’un hocası Roberto Carlos 1,5 milyon Euro’luk yıllık ücretiyle faal teknik adamlar arasında ikinci sırada yer alırken, Trabzon’un yeni teknik direktörü Ersun Yanal (1 milyon 475 Euro) ile Ertuğrul Sağlam (1 milyon 250 bin Euro), Şenol Güneş (1.2 milyon Euro) ve Aykut Kocaman (1.1 milyon Euro) kazanç listesinde üst sıralarda yer aldı.

3 hoca değiştiren Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, teknik adam konusunda en eli sıkı kulüp olarak öne çıktı.

Özkeş’ten Erciyes’e 1 milyon 200 bin lira

Süper Lig’deki teknik adamların yıllık ücretlerine bakıldığında en çarpıcı ücret listenin son sırasında yer alan ve aylık 2 bin TL alan Mustafa Şimşek Özkeş’e ait.. Bülent Korkmaz’la yolların ayrılmasıyla teknik adam arayan Erciyesspor’u hali hazırda çalıştıran Şimşek, ilk sınavında 4 haftalık galibiyet hasretini 4-0’lık Balıkesir galibiyetiyle dindirdi. Asıl dikkat çekici nokta ise bu galibiyetle Süper Lig ekiplerine TFF tarafından verilen 1 milyon 100 bin Türk Lirası kazandırması oldu. Yani Mustafa Şimşek Özkeş henüz ilk maçında Erciyes’e 2. galibiyetine imza atarken, kulüp kasasına da 1 milyon 100 TL’de kazandırdı.

Süper Lig’deki hocaların gelir tablosu

TEKNİK ADAM TAKIM ALDIĞI YILLIK ÜCRET (EURO)

Slaven Bilic Beşiktaş 1.6 milyon

Roberto Carlos Sivas 1.5 milyon

Ersun Yanal Trabzon 1 milyon 470 bin

Ertuğrul Sağlam Eskişehir 1 milyon 250 bin

Şenol Güneş Bursa 1.2 milyon

Aykut Kocaman T.Konya 1.1 milyon

İsmail Kartal F.Bahçe 815 bin

Şota Arveladze Kasımpaşa 800 bin

Rıza Çalımbay Mersin İY 720 bin

Tolunay Kafkas Karabük 590 bin

Mehmet Özdilek Çaykur Rize 560 bin

Abdullah Avcı Başakşehir 445 bin

M.Reşit Akçay Akhisar Bld. 440 bin

Hamza Hamzaoğlu G.Saray 410 bin

Okan Buruk G.Antep 370 bin

İrfan Buz G.Birliği 80 bin Devam ediyor

* Bazı isimlerin TL ve dolar üzerinden yapılan sözleşmeleri Euro’ya çevirilmiştir.

** Balıkesirspor ve SAİ. Kayseri Erciyes’in teknik direktörleri henüz kesinleşmedi.

Gidenler içinde en zengini Prandellı’ydi

TEKNİK ADAM TAKIM ALDIĞI YILLIK ÜCRET (EURO)

Cesare Prandelli G.Saray 2 milyon 295 bin

Vahid Halilhodzic Trabzon 1.7 milyon

Bülent Korkmaz Erciyes 520 bin

İsmail Ertekin Balıkesir 410 bin

Mesut Bakkal T.Konya 300 bin Euro

Kemal Özdeş G.Birliği 150 bin

Mustafa Kaplan G.Birliği 110 bin

Bonusta da yerli farkı

G.Saray’ın son 3 teknik adamının şampiyonluk ve kupa bonusları şöyle:

Roberto Mancini

Şampiyonluk: 1 milyon 250 bin Euro

Türkiye Kupası: 500 bin Euro

Cesare Prandelli

Şampiyonluk: 1 milyon dolar

Türkiye Kupası: 500 bin dolar

Hamza Hamzaoğlu

Şampiyonluk: 150 bin dolar

Türkiye Kupası: 100 bin dolar