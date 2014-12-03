Süper Lig'in en pahalısı Slaven Bilic

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic yıllık 1,6 milyon Euro kazanırken Süper Lig’in en çok kazanan hocası oldu. Trabzonspor’un yeni hocası Ersun Yanal 1 milyon 470 bin Euro alırken, gelir sıralamasında Fenerbahçe’den yıllık 815 bin Euro kazanan İsmail Kartal ile Galatasaray’a 410 bin Euro’ya imza atan Hamza Hamzaoğlu birçok meslektaşının gerisinde kaldı.
Tolga Yenigün'ün Hürriyet'teki haberine göre, Beşiktaş’ı liderlik koltuğunda oturtan Slaven Bilic teknik direktörler kazanç listesinde de 1 milyon 600 bin Euro ile zirveye kuruldu. Hırvat hoca bu unvanı Prandelli (2 milyon 295 bin Euro) ve Halilhodzic’in (1.7 milyon Euro) gönderilmesinden sonra aldı.
Son olarak G.Saray’da astronomik ücretli Prandelli’nin ardından Hamza Hamzaoğlu’nun sezon sonuna kadar 500 bin dolar (410 bin Euro) maaşla sarı kırmızılı takımın başına geçmesi Türkiye’deki teknik adamların yıllık gelirlerini yeniden gündeme getirdi.
Sivas’tan Carlos’a 1,5 milyon Euro
Ligimizde hali hazırda görevine devam eden teknik direktörler baz alındığında 815 bin Euro’luk (1 milyon dolar) yıllık ücretiyle Fenerbahçe’nin hocası İsmail Kartal biraz gerilerde kaldı.
Puan durumunda 16. olan Sivasspor’un hocası Roberto Carlos 1,5 milyon Euro’luk yıllık ücretiyle faal teknik adamlar arasında ikinci sırada yer alırken, Trabzon’un yeni teknik direktörü Ersun Yanal (1 milyon 475 Euro) ile Ertuğrul Sağlam (1 milyon 250 bin Euro), Şenol Güneş (1.2 milyon Euro) ve Aykut Kocaman (1.1 milyon Euro) kazanç listesinde üst sıralarda yer aldı.
3 hoca değiştiren Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, teknik adam konusunda en eli sıkı kulüp olarak öne çıktı.
Özkeş’ten Erciyes’e 1 milyon 200 bin lira
Süper Lig’deki teknik adamların yıllık ücretlerine bakıldığında en çarpıcı ücret listenin son sırasında yer alan ve aylık 2 bin TL alan Mustafa Şimşek Özkeş’e ait.. Bülent Korkmaz’la yolların ayrılmasıyla teknik adam arayan Erciyesspor’u hali hazırda çalıştıran Şimşek, ilk sınavında 4 haftalık galibiyet hasretini 4-0’lık Balıkesir galibiyetiyle dindirdi. Asıl dikkat çekici nokta ise bu galibiyetle Süper Lig ekiplerine TFF tarafından verilen 1 milyon 100 bin Türk Lirası kazandırması oldu. Yani Mustafa Şimşek Özkeş henüz ilk maçında Erciyes’e 2. galibiyetine imza atarken, kulüp kasasına da 1 milyon 100 TL’de kazandırdı.
Süper Lig’deki hocaların gelir tablosu
TEKNİK ADAM TAKIM ALDIĞI YILLIK ÜCRET (EURO)
Slaven Bilic Beşiktaş 1.6 milyon
Roberto Carlos Sivas 1.5 milyon
Ersun Yanal Trabzon 1 milyon 470 bin
Ertuğrul Sağlam Eskişehir 1 milyon 250 bin
Şenol Güneş Bursa 1.2 milyon
Aykut Kocaman T.Konya 1.1 milyon
İsmail Kartal F.Bahçe 815 bin
Şota Arveladze Kasımpaşa 800 bin
Rıza Çalımbay Mersin İY 720 bin
Tolunay Kafkas Karabük 590 bin
Mehmet Özdilek Çaykur Rize 560 bin
Abdullah Avcı Başakşehir 445 bin
M.Reşit Akçay Akhisar Bld. 440 bin
Hamza Hamzaoğlu G.Saray 410 bin
Okan Buruk G.Antep 370 bin
İrfan Buz G.Birliği 80 bin Devam ediyor
* Bazı isimlerin TL ve dolar üzerinden yapılan sözleşmeleri Euro’ya çevirilmiştir.
** Balıkesirspor ve SAİ. Kayseri Erciyes’in teknik direktörleri henüz kesinleşmedi.
Gidenler içinde en zengini Prandellı’ydi
TEKNİK ADAM TAKIM ALDIĞI YILLIK ÜCRET (EURO)
Cesare Prandelli G.Saray 2 milyon 295 bin
Vahid Halilhodzic Trabzon 1.7 milyon
Bülent Korkmaz Erciyes 520 bin
İsmail Ertekin Balıkesir 410 bin
Mesut Bakkal T.Konya 300 bin Euro
Kemal Özdeş G.Birliği 150 bin
Mustafa Kaplan G.Birliği 110 bin
Bonusta da yerli farkı
G.Saray’ın son 3 teknik adamının şampiyonluk ve kupa bonusları şöyle:
Roberto Mancini
Şampiyonluk: 1 milyon 250 bin Euro
Türkiye Kupası: 500 bin Euro
Cesare Prandelli
Şampiyonluk: 1 milyon dolar
Türkiye Kupası: 500 bin dolar
Hamza Hamzaoğlu
Şampiyonluk: 150 bin dolar
Türkiye Kupası: 100 bin dolar