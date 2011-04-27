-SÜPER LİG'İN EN PAHALI TAKIMI FENERBAHÇE ESKİŞEHİR (A.A) - 27.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'in son 4 haftasına girilirken şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe'nin futbolcularının toplum bonservis bedeli 131 milyon 150 bin Avro, Trabzonspor'un bonservis bedeli ise 77 milyon 900 bin Avro'dan oluşuyor. Fenerbahçe'nin Paraguaylı defans oyuncusu Lugano, 12,5 milyon Avro ile takımının en pahalı futbolcusu. Lugano'yu 11,5 milyon Avro ile Niang, 10 milyon Avro ile Emre Belözoğlu takip ediyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Trabzonspor da 77 milyon 900 bin Avro bonservis bütçesiyle ligin ikinci sırasından yer alıyor. Bordo-mavili ekibin en pahalı oyuncusu da 7 milyon Avro bonservis bedeliyle Selçuk İnan. Bu futbolcuyu 7 milyon Avro ile Gustavo Colman, 6 milyon Avro ile Jaja takip ediyor. Ligin üçüncüsü Bursasspor'un da toplam 63 milyon 600 bin Avro bonservis bedeli bulunuyor. Sercan Yıldırım, 6 milyon 500 bin Avro bonservis bedeliyle takımının bonservisi en yüksek oyuncusu olurken, Kenny Miller 6 milyon Avro ile ikinci, Batalla da 4 milyon 800 bin Avro ile üçüncü pahalı oyuncusu durumunda. -BEŞİKTAŞ'IN EN PAHALISI QUARESMA- Süper Lig'de topladığı 52 puanla 4. sırada yer alan Gaziantepspor'un, 35 milyon Avro'luk bonservis değeri bulunuyor. Takımdaki Murat Ceylan ve Wagner 3'er milyon Avro, Julio Cesar da 2,6 milyon Avro bonservis bedeliyle takımlarının en pahalı oyuncuları oldu. Yaptığı flaş oyuncu transferleriyle göz dolduran Beşiktaş'ın da 112 milyon 800 bin Avro bonservisi bedeli bulunuyor. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma 13,5 milyon Avro bonservis bedeliyle takımının en pahalı futbolcusu durumunda. Beşiktaş'ta Bobo'nun 9,5 milyon Avro, Simao'nun da 9 milyon Avro bonservis bedeli var. Ligde 44 puanla 6. sırada yer alan Eskişehirspor 26 milyon 850 bin Avro bütçeye sahip. Eskişehirspor ile aynı puanı paylaşan Kayserispor'da da 36 milyon 150 bin Avro bonservis bedeli bulunurken, takımda Cangele 5 milyon 300 bin Avro bonservis bedeliyle en pahalı oyuncu durumunda. Spor Toto Süper Ligde 40 puanla kendine 8. sırada yer bulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de 34 milyon 950 bin Avro bonservis bedeli var. -LİGİN EN PAHALI OYUNCUSU ARDA TURAN- Ligde 37 puanla 12. sırada kendine yer bulan Galatasaray, 100 milyon 450 bin Avro'luk bonservis bütçesiyle ligin en yüksek bonservis bedelli takımları arasında yer alıyor. Galatasaray'da Arda Turan 16 milyon Avro bonservis bedeliyle en pahalı oyuncu olurken, 10 milyon Avro bonservis bedelli Cana ikinci, 9,5 milyon Avro ile Baros da takımın üçüncü pahalı futbolcusu durumunda.