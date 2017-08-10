Süper Lig'in en değerli takımı Beşiktaş

Süper Lig'in yarın başlayacak 2017-2018 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında kadrosu en pahalı ekip, Transfermarkt verilerine göre 119.6 milyon Euro değeriyle Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıları 99.5 milyon Euro'luk kadro değeriyle Galatasaray ve 76.45 milyon Euro'luk değeriyle Fenerbahçe takip etti.

Oyuncu bazında ligin en değerli ilk 5 oyuncusunun 4'ü de sırasıyla Beşiktaş'tan Talisca (13 milyon Euro), Gökhan Töre (12 milyon Euro), Oğuzhan Özyakup (12 milyon Euro) ve Jeremain Lens (11 milyon Euro) oldu. Siyah-beyazlıların dışında kalan tek isim ise 11 milyon Euro değeriyle Galatasaray'dan Fernando Muslera olarak belirtiliyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, siyah-beyazlı takımın ardından, 99,5 milyon Euro kadro değeriyle Galatasaray ikinci sırada gösterildi, üçüncü sıranın sahibi de 76,45 milyon Euro ile Fenerbahçe oldu.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 15,08 milyon Euro takım bedeliyle Sivasspor gösterildi.

Başakşehir 4. sırada

Son iki sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Başakşehir, değerlendirmede en değerli 4. takım olarak yer aldı.

Kerim Frei, Eljaro Elia, Aurelien Chedjou, Gökhan İnler, Geal Clichy, Turay Torun, Mevlüt Erdinç, Manuel da Costa ve Mert Günok gibi isimleri transfer eden turuncu-lacivertli takımın piyasa değeri 73,75 milyon Euro olarak gösterildi.