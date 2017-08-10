T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'in en değerli takımı Beşiktaş

Siyah-beyazlılar, en yakın rakibi Galatasaray'a yaklaşık 20 milyon Euro fark attı

10 Ağustos 2017 17:50

Süper Lig'in yarın başlayacak 2017-2018 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında kadrosu en pahalı ekip, Transfermarkt verilerine göre 119.6 milyon Euro değeriyle Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıları 99.5 milyon Euro'luk kadro değeriyle Galatasaray ve 76.45 milyon Euro'luk değeriyle Fenerbahçe takip etti.

Oyuncu bazında ligin en değerli ilk 5 oyuncusunun 4'ü de sırasıyla Beşiktaş'tan Talisca (13 milyon Euro), Gökhan Töre (12 milyon Euro), Oğuzhan Özyakup (12 milyon Euro) ve Jeremain Lens (11 milyon Euro) oldu. Siyah-beyazlıların dışında kalan tek isim ise 11 milyon Euro değeriyle Galatasaray'dan Fernando Muslera olarak belirtiliyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, siyah-beyazlı takımın ardından, 99,5 milyon Euro kadro değeriyle Galatasaray ikinci sırada gösterildi, üçüncü sıranın sahibi de 76,45 milyon Euro ile Fenerbahçe oldu.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 15,08 milyon Euro takım bedeliyle Sivasspor gösterildi.

Başakşehir 4. sırada

Son iki sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Başakşehir, değerlendirmede en değerli 4. takım olarak yer aldı.

Kerim Frei, Eljaro Elia, Aurelien Chedjou, Gökhan İnler, Geal Clichy, Turay Torun, Mevlüt Erdinç, Manuel da Costa ve Mert Günok gibi isimleri transfer eden turuncu-lacivertli takımın piyasa değeri 73,75 milyon Euro olarak gösterildi.

ETİKETLER

süper ligbeşiktaşkadroendeğerlitalisca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24