Süper Lig'in düşme hattında son durum

Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken, 18. sırada bulunan Kardemir Karabükspor 12 puanla son sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 6 maçını kaybeden, bu süreçte 25 gol yiyen ve sadece 3 gol atabilen kırmızı-mavili takım en yakın rakibi Atiker Konyaspor'un 12, düşme hattının hemen üzerindeki Osmanlıspor'un ise 15 puan gerisinde bulunuyor. Geride kalan 26 haftada 12 puan toplayabilen takımın son 8 haftada ligde kalma şansı oldukça az.



Atiker Konyaspor 24 puanla 17. sırada bulunuyor. Sezona Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başlayan, ardından Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Atiker Konyaspor'da iki haftadır teknik direktör Sergen Yalçın. Yalçın döneminde ilk galibiyet son oynanan Kayserispor maçında geldi. Önümüzdeki 8 haftada ligin orta sıralarındaki ve düşme hattına yakın ekiplerle karşılaşacak olan yeşil beyazlıların ilk 6 içindeki tek rakibi son hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe olacak. Buna rağmen 8 maçın 5'ini deplamanda oynayacak olmaları işlerinin kolay olmadığını gösteriyor. Zira sezon başından beri sadece 1 deplasman galibiyeti alabilen Atiker Konyaspor'un acil olarak puanlara ihtiyacı var.



İki Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ve Osmanlıspor ligin 16. ve 15. sırasında bulunuyorlar. Puan durumunda kendisine yakın takımlardan Antalyaspor, Kasımpaşa ve Ankara derbisinde Osmanlıspor ile oynayacak Gençlerbirliği'nin Kayseri, Sivas ve Malatya gibi üç zorlu deplasmanı bulunuyor. Osmanlıspor ise bu zorlu 8 haftada ligde ilk 5 içindeki takımlardan Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir ile oynayacak. Ayrıca düşme tehlikesi yaşayan Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği maçları da Osmanlıspor'un işinin hiç kolay olmadığının kanıtı.



İki Antalya takımı Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor, düşme hattının hemen üzerinde 28 puanla 14 ve 13. sıradalar. Antalyaspor son oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasını deplasmanda kazanarak ligde kalmak için elinden geleni yapacağını ortaya koydu. Ancak 8 final haftasında hem kendisi gibi lige tutunmaya çalışan takımlarla hem de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynayacak olmaları kırmızı beyazlı takımın kaderini belirleyecek.



Aytemiz Alanyaspor ise son üç hafta aldığı 7 puanla Spor Toto Süper Lig'in finaline umutlu giriyor. Fakat onlar da Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Osmanlıspor ve Antalyaspor gibi ligde kalma hedefindeki takımlarla oynayacaklar.