Süper Lig'in değeri düştü



Turkcell Süper Lig'in değeri sezon başına göre 61 milyon avro gerilerken, Avrupa'nın en değerli ligleri sıralamasında da 7. sıraya düştü.



Avrupa kupalarındaki başarısız sonuçlar, dünyanın gözünün çevrildiği derbilerde yaşanan olaylar, 3 yıl önce Avrupa'daki finalin kapısından dönen Milli Takım'ın Dünya Kupası grup eleme maçlarından çıkamama ihtimalinin yükselmesi gibi olumsuz gelişmeler, Turkcell Süper Lig'in değerine de yansıdı.



Avrupa transfer piyasanın nabzını tutan dünyaca ünlü Alman internet sitesi ''transfermarkt.de''nin verilerine göre, sezon başında 727 milyon 875 bin avro ile Avrupa'nın en pahalı 6. ligi konumundaki Turkcell Süper Lig'in değeri, 61 milyon 75 bin avro düşürek, 666 milyon 800 bin avroya geriledi.



Avrupa ligleri sıralamasında da 1 basamak alta inen Turkcell Süper Lig, yine de Portekiz, Hollanda gibi dünya devlerinin üstünde yer aldı.



Alman internet sitesinin verilerine göre Turkcell Süper Lig'de yer alan kulüplerin piyasa değeri genelde düşerken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da bundan nasibini aldı.



Sezon başında Turkcell Süper Lig'in en pahalı kulübü unvanını elinde bulunduran Galatasaray, 6 milyon 200 bin avro değer kaybetmesine karşın yine bu özelliğini korurken, diğer büyüklerde de düşüş yaşandı.



Lig lideri Sivasspor ise 33 milyon 750 bin Avroluk değeriyle 4 büyük takımın ardından 5. sırada yer aldı.





-AVRUPA'NIN EN DEĞERLİSİ PREMIER LİG-





Avrupa'nın en değerli ligi ise İngiltere'nin Premier Ligi. Sezona 20 takımda oynayan 561 futbolcuyla başlanan ligde oyuncu sayısı 546'ya düşmesine rağmen ligin piyasa değeri 149 Bin 825 avro artarak 3 milyar 122 milyon 900 bin avroya ulaştı.



Piyasa değeri bakımından Premier Lig'i İspanya'nın La Liga, İtalya'nın Serie A, Almanya'nın 1. Bundesliga ve Fransa'nın Ligue 1 ligleri izliyor.



