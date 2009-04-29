Süper ligin değeri 61 milyon euro eridi

Turkcell Süper Lig'in sezon başında 727 milyon 875 bin euro olan değeri 61 milyon euro geriledi. Avrupa'nın en değerli ligleri sıralamasında bir basamak düşerek 7. oldu.





Avrupa kupalarındaki başarısız sonuçlar, dünyanın gözünün çevrildiği derbilerde yaşanan olaylar, 3 yıl önce Avrupa'daki finalin kapısından dönen Milli Takım'ın Dünya Kupası grup eleme maçlarından çıkamama ihtimalinin yükselmesi gibi olumsuz gelişmeler, Turkcell Süper Lig'in değerine de yansıdı.



Avrupa transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi "transfermarkt.de"nin verilerine göre sezon başında 727 milyon 875 bin euro ile Avrupa'nın en pahalı 6'ncı ligi konumundaki Turkcell Süper Lig'in değeri, 61 milyon 75 bin euro düşerek 666 milyon 800 bin euroya geriledi.



En değerli Cimbom



Avrupa ligleri sıralamasında da 1 basamak alta inen Turkcell Süper Lig, yine de Portekiz, Hollanda gibi dünya devlerinin üstünde yer aldı.



Alman internet sitesinin verilerine göre Turkcell Süper Lig'de yer alan kulüplerin piyasa değeri genelde düşerken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da bundan nasibini aldı.



Sezon başında Turkcell Süper Lig'in en pahalı kulübü unvanını elinde bulunduran Galatasaray, 6 milyon 200 bin euro değer kaybetmesine karşın yine bu özelliğini korurken diğer büyüklerde de düşüş yaşandı. Lig lideri Sivasspor ise 33 milyon 750 bin euroluk değeriyle 4 büyük takımın ardından 5. sırada yer aldı.



Premier Lig lider



Avrupa'nın en değerli ligi ise İngiltere'nin Premier Ligi. Sezona 20 takımda oynayan 561 futbolcuyla başlanan ligde oyuncu sayısı 546'ya düşmesine rağmen ligin piyasa değeri 149 bin 825 euro artarak 3 milyar 122 milyon 900 bin euroya ulaştı.



Piyasa değeri bakımından Premier Lig'i İspanya'nın La Liga, İtalya'nın Serie A, Almanya'nın Bundesliga ve Fransa'nın Ligue 1 ligleri izliyor



Düşüşü tetikleyen unsurlar



- Geçen yılın şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonları Ligi ön elemesinde Steau Bükreş'e elenmesi.

- Ön elemeyi geçen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne grupta sonuncu olarak veda etmesi.

- UEFA Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray'ın gruplardan çıkmasına rağmen Hamburg'a yenilerek kupadan elenmesi.

- Beşiktaş'ın UEFA Kupası'nda Metalist'e elenip erken veda etmesi.

- Kayserispor'un Paris St. Germain'e elenip UEFA Kupası'na ilk turda veda etmesi.

- İspanya ile birlikte Dünya Kupası Eleme Grubu'nun favorisi olan milli takımın Bosna Hersek'in 4 puan gerisine düşerek 2010'a katılma şansını zora sokması.

- Dünyanın önemli derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçında ortaya çıkan görüntüler.

- Süper Lig'in futbol kalitesindeki önlenemez düşüş.

