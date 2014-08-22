Süper Lig'in başlamasına 8 gün kala, 200 bin Passolig Kart satıldı

Süper Lig'in başlamasında günler kala taraftar Passolig'i boykot etmeye devam ediyor. Passolig Kartı kullanılan Süper Lig ve PTT 1. Lig'in toplam stat kapasitesi 694 bin 385. Passolig satışı ise bu rakamın yüzde 28'i.

Süper Lig’in başlamasına günler kala Passolig uygulaması tartışılmaya devam ediyor. PASSO Genel Müdürü Özgür Gündoğan şu ana kadar 200 bin Passolig Kart sattıklarını, yıl sonunda bir milyon satışı hedeflediklerini açıklamıştı. Taraftarlar Passolig’e karşı boykotlarını sürdürüyor.

En çok Passolig alan Galatasaray

Bianet’te yer alan habere göre, en çok Passolig kartı olan takım 48 bin 873 kartla Galatasaray. Galatasaray’ı 47 bin 960 kartla Beşiktaş, 15 bin 370 kartla Tora Konyaspor ve 12 bin 939 kartla Trabzonspor takip ediyor.

İlk dört takım satışların yüzde 62'si

Passolig’de Superlig ve PTT 1. Lig’deki 35 takım yer alıyor. Fenerbahçe ile görüşmeler devam ettiği için kulüp henüz Passolig sisteminde yer almıyor. Rakamlara bakıldığında 35 takımın dahil olduğu Passolig sisteminde, kart satışlarının yüzde 62’si bu dört takıma ait. Geri kalan 31 takım satışların yüzde 38’ini oluşturuyor.

Passolig stat kapasitesinin yüzde 28'inde

Tribün kapasiteleri ise bu rakamın çok üstünde. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan verilere göre,

* Süper Lig'deki 18 takımın toplam tribün kapasitesi 448 bin 584.

* PTT 1. Lig'deki 18 takımın tribün kapasitesi 245 bin 801.

* Passolig kart satışlarındaki ilk dört sıradaki Galatasaray, Beşiktaş, Torku Konyaspor ve Trabzonspor'un toplam tribün kapasitesi ise 174 bin 829.

* Rakamlara göre Passolig kart toplam satışı, iki ligin toplam kapasitesinin ancak yüzde 28'ini karşılıyor.

Boykot devam ediyor

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un bazı taraftar gruplarıysa Nisan ayından beri Passolig’i boykot ediyor.

Sol Açık: İtaatkar müşteri olmayacağız

Fenerbahçe’nin Sol Açık taraftar grubu yaptığı basın açıklamasında “E-bilet ve passolig uygulamasıyla hedeflenen; endüstriyelleşen futbol ekonomisi içinde, makul, itaatkar ve paralı bir müşteri kitlesi yaratmak ve endüstriyel futbola direnen tribün gruplarını fişleyerek kontrol altına almaktır” dedi.

“Türkiye'de taraftarlığı, terörizm ile eş değer tutan zihniyet şimdi gözünü taraftar gruplarına dikmiş durumda.

“Bu gün e-bilet ve Passolig uygulamasıyla hedeflenen; endüstriyelleşen futbol ekonomisi içinde, makul, itaatkar ve paralı bir müşteri kitlesi yaratmak ve endüstriyel futbola direnen tribün gruplarını fişleyerek kontrol altına almaktır.

'Pankartları, davulları yasakladılar'

“Önce davullarımızı stada sokmamızı yasakladılar ardından dışarda yapmış olduğumuz organizasyonlarımızdan rahatsız oldular. Taraftarların günlerce emek verip yaptığı pankartları, taraftarların maçı göremediği gibi komik bir gerekçeyle yasakladılar. Yaşanan son Gezi olaylarıyla birlikte politikleşen tribünler ve 34. dakika sloganları, Ali İsmail ve diğer Gezi'de öldürülen gençlere yapılan marş ve besteler süreci müthiş bir şekilde hızlandırdı.

“Yapmış oldukları tüm baskı, zorlama ve 6222 Numaralı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gibi sadece taraftara uygulanan yasalara rağmen tribünlerdeki sesi kesemeyen ve istedikleri tribün ortamını yaratamayan bu zihniyet, e-Bilet ve Passolig uygulaması adı altında tribünlere son darbeyi vurmaya hazırlanmaktadır.

“Karşı çıktığımız kart ücreti ve alınan para değil; bu sistem ile tribün kültürünün yok edilmesi ve taraftar gruplarının kontrol altına alınması, taraftarın kulübün müşterisi yerine konulması ve buradan mevcut iktidar yanlısı yandaş şirketlerin bizim sırtımızdan para kazanmasıdır.”

Sol Açık, sezon sonunda Aziz Yıldırım’ın “Passolig ve e-bilet kesinlikle olmayacak” sözü verdiğini ve bunun üzerine elli civarında kombine aldıklarını, bundan sonra Fenerbahçe maçlarına kesinlikle e-bilet ve Passolig almayacaklarını açıkladı.

Vira: Passolig'e boykot, Kulübe destek

Trabzonspor’ın Vira taraftar grubu da Passolig almayıp, ücreti kulübe bağışlama kararı aldı. Vira Passolig hakkında “Ne fişlemenize varız, ne de kimlerin olduğu malum çok sevgili bankanızı büyütme, müşteri portföyünüzü genişletme çalışmanıza ortak olmaya. Biz bağrımıza taş basmayı tercih ettik” açıklaması yapmıştı.

Beşiktaş’ın çArşı grubu ile Galatasaray’ın ultrAslan taraftar grubu da Nisan ayından beri Passolig’i boykot ediyor.