Süper Lig'in başlama tarihi 9 Eylül'e ertelendi

T24- Futbolda şike soruşturması Türkiye Futbol Federasyonu'nu ikinci kez tarihi bir karar almak zorunda bıraktı. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak süper kupa karşılaşmasını erteleyen futbol federasyonu, savcılık tarafından gönderilen soruşturma belgelerinin ilk incelemesinin ardından hem Süper Lig'i hem de Bank Asya 1. Lig'ini erteledi. Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın açıklamasına göre, 5 Ağustos’ta başlaması planlanan Süper Lig 9 Eylül’de 14 Ağustos'ta başlaması planan Bank Asya Ligi de 10 Eylül'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle netlik kazanamayan Spor Toto Süper Lig ile Bank Asya 1. Lig'de sezonun eylül ayında başlayacağını açıkladı.



TFF'nin İstinye'de bulunan binasından çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Aydınlar, 2011-2012 sezonunda Spor Toto Süper Lig'in 9 Eylül'de, Bank Asya 1. Lig'in ise 10 Eylül'de start alacağını belirtti.



Daha önce yapılan planlamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 7 Ağustos, Bank Asya 1. Lig'in ise 14 Ağustos'ta başlaması gerekiyordu.





Erteleme sinyali geçen hafta verilmişti



Aydınlar, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen futbolda şike soruşturmasına ilişkin kendilerine gönderilen 26 klasörden oluşan belgelerin etik kurulunca inceleneceğini bildirmişti.

Aydınlar 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Liglerin 5 Ağustos'ta başlamasına ilişkin kararda değişiklik yapılıp yapılmayacağını bu hafta sonu ya da büyük ihtimalle gelecek hafta başında (bugün) açıklama yapacaklarını söylemiş ve görüşlerini şöyle dile getirmişti:

''Ligin 5 Ağustos'ta başlaması doğru değil. Hem insanlar tatilde hem sıcak havada sporcuların futbol oynaması da riskli bir iş. Avrupa'ya baktığımız zaman İtalya'da ligler Ağustos sonunda başlıyor. Devre arasına büyük bir boşluk bırakıyoruz. Bu sene hangi tarihte başlatırsak başlatalım, bundan sonra, biz görevde olduğumuz sürece Türkiye ligleri Ağustos sonundan önce başlamayacak. Biz bu tarihte, Ağustos başında futbol oynanmasını, yönetim olarak uygun bulmuyoruz. Bu normalde de yanlış bir uygulamaydı ama bu konuda daha önce verilmiş bir karar vardı. Ben şahsen, Ağustos başında futbol oynanmasının Türkiye gibi sıcak iklim kuşağında olan bir ülkede doğru bulmuyorum.''