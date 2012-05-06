Süper Lig'in ateşi bugün İstanbul ve Trabzon'da yükselecek

On binler statta, milyonlar ekranları başında Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarını izleyecek. Saat 19.00'da başlayacak dev randevuların bitiminde Aslan'ın, 18'inci şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

Zaman gazetesinin haberine göre, rakamların büyük önem kazandığı Şampiyonluk Grubu'ndaki heyecan, Kanarya'nın evi Şükrü Saracoğlu'na da taşınabilir.Türkiye'de futbolun kalbi bugün İstanbul ve Trabzon'da atacak. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda lider Galatasaray ile dördüncü Beşiktaş, Türk Telekom Arena'da, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise 3. Trabzonspor ile Avni Aker'de karşılaşacak. İki dev randevu saat 19.00'da başlayacak. Sonuçlara göre Galatasaray, bitime 1 hafta kala 18. şampiyonluğunu ilan edebilir.

İhtimaller neler

Son iki haftaya en yakın takipçisi Kanarya'nın 3 puan önünde lider giren Aslan bugünkü derbiyi kazanır, Fenerbahçe Trabzon'da puan yitirirse Sarı-Kırmızılılar matematiksel açıdan şampiyon olacak. Fenerbahçe'nin kaybetmesi ve Cim Bom'un beraberliği halinde yine mutlu sona ulaşacak. Sarı-Lacivertlilerin Trabzon'dan galibiyetle dönmesi halinde düğüm gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak

Fenerbahçe-Galatasaray maçında çözülecek. İki takım cephesinde temkinli bir duruş hakim; ancak yönetimden teknik heyete, futbolcusundan malzemecisine kadar hemen herkes ince hesaplar yapıyor. Çünkü son iki haftada, sahadaki mücadelenin yanında rakamlar da büyük önem kazanıyor. Taraftarlar ise elde kalem-kâğıt, şampiyonun adını koymaya çalışıyor.

Fenerbahçe averajda önde

Mevcut puan durumuna göre Fenerbahçe, 3 puan gerisinde olduğu Galatasaray'ın Süper Final'e buçuklu puanla gelmesi sebebiyle ikili averajda rakibinden önde. Yani muhtemel puan eşitliğinde kupayı Fenerbahçe havaya kaldıracak. Eğer Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı devirirse 49 puana çıkacak. Fenerbahçe, Trabzon'a yenilirse 43 puanda kalacak, böylece ipi Cim Bom göğüsleyecek. Aslan evinde kükrer; Kanarya Trabzon'da 1 puan alırsa Fener puanını 44'e yükseltecek, ancak 49 puanlı G.Saray sevinecek.

Puan farkı korunursa iş Kadıköy'e kalacak

Her iki 90 dakikadan eşitlik çıkarsa düğüm son hafta çözülecek. Kadıköy'deki zafer Fenerbahçe'ye yetecek. (GS 47, FB 44). Kartal, dış sahada G.Saray'ı üzer, Fenerbahçe Trabzon'dan 3 puanla dönerse iki takım 12-13 Mayıs'a 46'şar puanla girecek. Bu durumda Galatasaray Süper Final'e buçuklu puanla adım attığı için Şükrü Saracoğlu'ndaki kritik sınavda ev sahibi Fener'e beraberlik yetecek. Çünkü statü gereği ilk önce gelinen puana, sonra aralarındaki maçlara bakılıyor.

Galatasaray'ın Beşiktaş'a Arena'da mağlup olması, F.Bahçe'nin Trabzon'dan 1 puan alması durumunda fark ikiye inecek. (GS 46, FB 44). Bu tabloya göre Cim Bom'a son hafta beraberlik yetecek, Fener'e galibiyet gerekecek. İki ekip bugün sahadan boynu bükük ayrılırsa iş yine Kadıköy'e kalacak. Kanarya, Aslan'ı eli boş gönderirse şampiyon olacak, beraberlik ve galibiyet ise Aslan'ın müzesini zenginleştirecek.