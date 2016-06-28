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Spor

Süper Lig'in açılış tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2016-2017 sezon planlamasını açıkladı

28 Haziran 2016 21:17

2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig, PTT 1. Lig, Spor Toto 2. Lig, Spor Toto 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası planlaması belli oldu.

Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 Sezonu 19-20-21-22 Ağustos tarihlerinde başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 16 hafta, ikinci yarısı ise 18 hafta oynanacak.

 

İlk yarı 24 Aralık'ta bitecek

 

İlk yarı 24 Aralık 2016 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 7-8-9 Ocak 2017 tarihlerinde başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de sezon 21 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek, Ziraat Türkiye Kupası Finali 28 Mayıs 2017'de oynanacak.

Turkcell Süper Kupa ise Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray arasında 13 Ağustos 2016 Cumartesi günü Konya'da oynanacak.

2016-2017 Sezonu PTT 1. Lig'de 19 Ağustos'ta, Spor Toto 2. ve Spor Toto 3. Lig'de ise 3 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

 

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