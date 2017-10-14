T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü oynanacak maçların muhtemel kadroları, sakat-cezalı raporu, bilet fiyatları 

KASIMPAŞA Ramazan Köse, Kenneth Omeruo, Loret Sadiku, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Trezeguet, David Pavelka, Bernard Mensah, Markus Neumayr, Michael Rangel SAKAT: Bengali Koita  CEZALI: -- Kapalı Tribün: 40,00 TL Kapalı Kale Arkası: 20

14 Ekim 2017 18:07

KASIMPAŞA

Ramazan Köse, Kenneth Omeruo, Loret Sadiku, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Trezeguet, David Pavelka, Bernard Mensah, Markus Neumayr, Michael Rangel

SAKAT: Bengali Koita 
CEZALI: --

Kapalı Tribün: 40,00 TL
Kapalı Kale Arkası: 20,00 TL
Maraton Tribünü: 10,00 TL
Misafir: 25,00 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR 

Rochet- Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya- Mert Hakan, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma- Emre, Kone

SAKAT: Yok
CEZALI: Medjani, Ndinga

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRABZONSPOR

Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas- Okay, Sosa- Abdülkadir, Yusuf, Olcay- Burak

SAKAT: Onazi, Kucka
CEZALI: Yok

VIP PLATINIUM B BLOK: 425,00 TL
VIP PLATINIUM A-C BLOK: 400,00 TL
VIP GOLD: 300,00 TL
VIP SILVER: 250,00 TL
1. Kategori: 90,00 TL
2. Kategori: 70,00 TL
3. Kategori: 60,00 TL
4. Kategori: 50,00 TL
5. Kategori: 40,00 TL
6. Kategori:25,00 TL
Misafir    : 30,00 TL

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Lukac - Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer, Sissoko, Soner, Olcan, Serginho, Henrique, Larsson

SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FENERBAHÇE

Kameni - Isla, Neustadter, Neto(Mehmet Topal), Hasan Ali, Mehmet Ekici, Josef de Souza, Ozan, Guiliano, Valbuena, Janssen 

SAKAT: Robin Van Persie, Fernandao 
CEZALI: Skertel, Alper Potuk, İsmail Köybaşı

1907: 430,00 TL
Maraton Alt E: 297,00 TL
Fenerium Alt E: 324,00 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt D - F: 248,00 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 216,00 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt A-B-H-I: 194,50 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst C-D-E-F-G: 130,00 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst A-B-H-I: 109,00 TL
Migros Tibünü / Okul Açık Tribünü: 54,00 TL
MISAFIR: 54,00 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Ertaç- Cissokho, Sadık, Yalçın, Seth, Murat Yıldırım, Aytaç, Dening, Dia, Adem, Khalid

SAKAT: Azubuike
CEZALI: Chabake, Rahman Buğra

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KASIMPAŞA Ramazan Köse Kenneth Omeruo Loret Sadiku Olivier Veigneau Veysel Sarı Strahil Popov Trezeguet David Pavelka Bernard Mensah Markus Neumayr Michael Rangel SAKAT Bengali Koita  CEZALI Kapalı TribünTL Kapalı Kale ArkasıTL Maraton

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24