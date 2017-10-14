Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü oynanacak maçların muhtemel kadroları, sakat-cezalı raporu, bilet fiyatları 

KASIMPAŞA
Ramazan Köse, Kenneth Omeruo, Loret Sadiku, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Trezeguet, David Pavelka, Bernard Mensah, Markus Neumayr, Michael Rangel
SAKAT: Bengali Koita
CEZALI: --
Kapalı Tribün: 40,00 TL
Kapalı Kale Arkası: 20,00 TL
Maraton Tribünü: 10,00 TL
Misafir: 25,00 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Rochet- Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya- Mert Hakan, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma- Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Medjani, Ndinga
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TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas- Okay, Sosa- Abdülkadir, Yusuf, Olcay- Burak
SAKAT: Onazi, Kucka
CEZALI: Yok
VIP PLATINIUM B BLOK: 425,00 TL
VIP PLATINIUM A-C BLOK: 400,00 TL
VIP GOLD: 300,00 TL
VIP SILVER: 250,00 TL
1. Kategori: 90,00 TL
2. Kategori: 70,00 TL
3. Kategori: 60,00 TL
4. Kategori: 50,00 TL
5. Kategori: 40,00 TL
6. Kategori:25,00 TL
Misafir : 30,00 TL
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac - Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer, Sissoko, Soner, Olcan, Serginho, Henrique, Larsson
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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FENERBAHÇE
Kameni - Isla, Neustadter, Neto(Mehmet Topal), Hasan Ali, Mehmet Ekici, Josef de Souza, Ozan, Guiliano, Valbuena, Janssen
SAKAT: Robin Van Persie, Fernandao
CEZALI: Skertel, Alper Potuk, İsmail Köybaşı
1907: 430,00 TL
Maraton Alt E: 297,00 TL
Fenerium Alt E: 324,00 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt D - F: 248,00 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 216,00 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt A-B-H-I: 194,50 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst C-D-E-F-G: 130,00 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst A-B-H-I: 109,00 TL
Migros Tibünü / Okul Açık Tribünü: 54,00 TL
MISAFIR: 54,00 TL
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Cissokho, Sadık, Yalçın, Seth, Murat Yıldırım, Aytaç, Dening, Dia, Adem, Khalid
SAKAT: Azubuike
CEZALI: Chabake, Rahman Buğra