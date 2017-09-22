Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında cumartesi günü oynanacak maçların muhtemel kadroları
BEŞİKTAŞ
Muhtemel 11: Fabricio, Necip (Medel) Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun
SAKAT:: Adriano
CEZALI: Yok
FENERBAHÇE
Muhtemel 11: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Skrtel(Neustadter), Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Guiliano, Alper Potuk, Valbuena, Vincent Janssen
SAKAT: Robin van Persie
CEZALI: Yok
GENÇLERBİRLİĞİ
Muhtemel 11: \"Hopf, Ahmet, Luccas, Palıtsevich, Uğur, Zeki, Issah, Ahmet İlhan, Khalili, Manu, (Serdar) Skuletic
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Muhtemel 11: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Mossoro, Elia, Mevlüt Erdinç
SAKAT: Adebayor, Egemen, Chedjou
CEZALI: Yok
ATİKER KONYASPOR
Muhtemel 11:Serkan Kırıntılı-, Skubic, Ferhat, Ali Turan, Moke, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Musa Araz, Manyama, Milosevic, Evouna
SAKAT: Traore
CEZALI: Yok
NOT: Beşiktaşla oynadığı Süper Kupa maçında aldığı 5 maç seyircisiz oynama cezası devam ediyor.
AKHİSAR BELEDİYESPOR
Muhtemel 11: Lukac - Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Olcan, Soner, Larsson, Henrique
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok