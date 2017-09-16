Süper Lig\'in 5. haftasında pazar günü oynanacak maçlarda takımların muhtemel kadroları...
AYTEMİZ ALANYASPOR
Muhtemel 11: Haydar- Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love
SAKAT: Sackey, Welinton
CEZALI: Yok
Bilet fiyatlari: Kale arkaları: 60 TL, maraton ve kapalı tribün: 100 TL, VIP: 250 TL, misafir: 78 TL.
FENERBAHÇE
Muhtemel 11: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Guilliano, Dirar, Valbuena, Janssen
SAKAT: Van Persie, Skrtel (Durumu belirsiz, Beşiktaş derbisine saklanabilir)
M.BAŞAKŞEHİR
Muhtemel 11: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Gökhan İnler), Edin Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
SAKAT: Egemen, Chedjou (Eli kırılan Mahmut\'un atel yardımı ile maçta oynaması bekleniyor)
CEZALI: Yok
TRABZONSPOR
Muhtemel 11: Esteban- Pereira, Hubocan, Durica, Mas- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı- Burak
SAKAT: Onur Kıvrak
CEZALI: Yok
GÖZTEPE
Muhtemel 11: Beto- Sabri, Peybernes, Kadu, Traore, Tayfur, Selçuk (Rotman), Castro, Scarione, Ghilas, Jahovic
SAKAT: Ömer Şişmanoğlu, Emrecan Coşkun
CEZALI: Yok
Bilet fiyatları: VIP 200 TL, maraton: 100 TL, kale arkası: 15 TL, misafir tribün: 20 TL.
GENÇLERBİRLİĞİ
Muhtemel 11
Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas, Segei, Uğur, İssah, Dialo, Ahmet İlhan, Khalili, Manu, Skuletic
SAKAT: Yok
CEZALI: Tokelo Rantie
OSMANLISPOR
Muhtemel 11: Hakan Arıkan, Avdija Vrsajeviç, Numan Çürüksu, Maxsö, Anıl Karaer, Koray Altınay, Serdar Gürler, Josue, Özer, Aminu Umar, Souleymane Doukara
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
Bilet Fiyatları: Osmalıspor kale arkası, maraton ve kapalı 25 tl. Sivasspor tribünü, 30 tl
D.G. SİVASSPOR
Muhtemel 11: Rochet- Rıdvan, Carl Medjani, Byarsmyr, Elderson- Sergiy, Hakan, N\'Dinga, Emre, Leandrinho, Kone
SAKAT: John Boye, Vitali Djakov, Cyriac Gohi, Muhammet Demir
CEZALI: YOK