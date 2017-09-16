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Spor

Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü oynanacak maçlarda takımların muhtemel kadroları...

Süper Lig'in 5

16 Eylül 2017 18:23

Süper Lig\'in 5. haftasında pazar günü oynanacak maçlarda takımların muhtemel kadroları...

 

AYTEMİZ ALANYASPOR

Muhtemel 11: Haydar- Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love

SAKAT: Sackey, Welinton

CEZALI: Yok

Bilet fiyatlari: Kale arkaları: 60 TL, maraton ve kapalı tribün: 100 TL, VIP: 250 TL, misafir: 78 TL.

FENERBAHÇE

Muhtemel 11: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Guilliano, Dirar, Valbuena, Janssen

SAKAT: Van Persie, Skrtel (Durumu belirsiz, Beşiktaş derbisine saklanabilir)

M.BAŞAKŞEHİR

Muhtemel 11: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Gökhan İnler), Edin Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

SAKAT: Egemen, Chedjou (Eli kırılan Mahmut\'un atel yardımı ile maçta oynaması bekleniyor)

CEZALI: Yok

TRABZONSPOR

Muhtemel 11: Esteban- Pereira, Hubocan, Durica, Mas- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı- Burak

SAKAT: Onur Kıvrak

CEZALI: Yok

GÖZTEPE

Muhtemel 11: Beto- Sabri, Peybernes, Kadu, Traore, Tayfur, Selçuk (Rotman), Castro, Scarione, Ghilas, Jahovic

SAKAT: Ömer Şişmanoğlu, Emrecan Coşkun

CEZALI: Yok

Bilet fiyatları: VIP 200 TL, maraton: 100 TL, kale arkası: 15 TL, misafir tribün: 20 TL.

GENÇLERBİRLİĞİ

Muhtemel 11

Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas, Segei, Uğur, İssah, Dialo, Ahmet İlhan, Khalili, Manu, Skuletic

SAKAT: Yok

CEZALI: Tokelo Rantie

OSMANLISPOR

Muhtemel 11: Hakan Arıkan, Avdija Vrsajeviç, Numan Çürüksu, Maxsö, Anıl Karaer, Koray Altınay, Serdar Gürler,  Josue, Özer, Aminu Umar, Souleymane Doukara

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

Bilet Fiyatları: Osmalıspor kale arkası, maraton ve kapalı 25 tl.  Sivasspor tribünü, 30 tl

D.G. SİVASSPOR

Muhtemel 11: Rochet- Rıdvan, Carl Medjani, Byarsmyr, Elderson- Sergiy, Hakan, N\'Dinga, Emre, Leandrinho, Kone

SAKAT: John Boye, Vitali Djakov, Cyriac Gohi, Muhammet Demir

CEZALI: YOK

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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