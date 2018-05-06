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Spor

Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel ilk 11'leri;

BEŞİKTAŞ Fabri, Tosic, Vida, Adriano, Gökhan Gönül, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Love,  SAKAT: Pepe, Negredo, Caner, *Atiba CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C: 750,00 TL, 1903 Tribünü B-D: 700,00 TL, 1903 Tribünü A-E: 650,00 TL, VIP

06 Mayıs 2018 13:39

BEŞİKTAŞ
Fabri, Tosic, Vida, Adriano, Gökhan Gönül, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Love, 
SAKAT: Pepe, Negredo, Caner, *Atiba
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C: 750,00 TL, 1903 Tribünü B-D: 700,00 TL, 1903 Tribünü A-E: 650,00 TL, VIP: 650,00 TL, 1. Kategori: 245,00 TL, 2. Kategori: 225,00 TL, 3. Kategori: 195,00 TL, 4. Kategori: 170,00 TL, 5. Kategori: 150,00 TL, 6. Kategori: 135,00 TL, 7. Kategori: 90,00 TL, 8. Kategori: 80,00 TL, Misafir: 80,00 TL

KAYSERİSPOR
Lung-Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila-Şamil, Badji, Deniz Türüç, Amorim, Mendes- Umut Bulut
SAKAT: Varela
CEZALI: Sapunaru
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GÖZTEPE 
Beto- Sabri, Reis, Leo, Traore, Ngando, Poko, Castro, Halil, Gouffran, Ghilas
SAKAT: Kadu, Atakan, Hakan
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP: 216.00 TL, Kapalı: 109.00 TL, Kuzey Kale Arkası: 16.5 TL, Misafir: 22.00 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

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