Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri şöyle;

OSMANLISPOR
Karcemarskas, Anıl Karaer, Yalçın Ayhan, Tiago, Vrsajevic, Lawal, Mehmet Güven, Özer Hurmacı, Umar, Regattin, Sokol
SAKAT: Serdar Gürler, Numan Çürüksu
CEZALI: Yok
ANTALYASPOR
Ferhat - Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Nazım, Charles, Hakan, Deniz, Maicon, Doukara
SAKAT: Salih, Zeki
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 43,00 TL - Misafir 54,00 TL
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BEŞİKTAŞ
Fabricio, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negredo
SAKAT: Yok
CEZALI: Talisca, Pepe
FENERBAHÇE
Volkan Demirel- Isla, Neto, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatıf (Alper), Dirar, Guiliano, Fernandao
SAKAT: Janssen
CEZALI: Hasan Ali
BİLET FİYATLARI: Kategori 1 : 450TL - Kategori 2 : 400TL - Kategori 3 : 350TL - Kategori 4 : 325TL - Kategori 5 : 300TL - Kategori 6 : 275TL - Kategori 7 : 160TL - Kategori 8 : 150TL - VIP : 800TL - 1903 A-E BLOK : 800TL - 1903 B - D BLOK : 850TL - 1903 C BLOK : 900TL
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GÖZTEPE
Beto - Tanju, Kadu, Kosanovic, Leo, Selçuk, Poko, Gouffran, Castro, Halil, Demba Ba
SAKAT: Hakan, Ömer
CEZALI: Traore
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya- Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Robinho- Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 216,00 TL - 2. Kategori 109,00 TL - 3. Kategori 16,50 TL - MARATON 54,00 TL - Misafir 22,00 TL
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Cissokho, Doria, Mina, Rahman, Azubuike, Aytaç, Murat Yıldırım, Pereira, Adem, Khalid
SAKAT: Dia
CEZALI: Sadık
KARDEMİR KARABÜKSPOR
Çağlar - Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Bliznichenko, Skulason, Murat Akın, Kage, Ibanez, Ergin Keleş
SAKAT: Marius Alexe
CEZALI: Osman Çelik
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50,00 TL - 2. Kategori 30,00 TL - 3. Kategori 15,00 TL - 4.Kategori 10,00 TL - 5.Kategori 7,50 TL - Misafir 7,50 TL
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