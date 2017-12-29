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Spor

Süper Lig'in 18'inci ve 19'uncu hafta programı açıklandı 

İSTANBUL,(DHA) 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18'inci ve 19'uncu hafta müsabakalarının programı açıklandı

29 Aralık 2017 20:37

İSTANBUL,(DHA)

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18\'inci ve 19\'uncu hafta müsabakalarının programı açıklandı. 

Programlar şöyle;

18\'İNCİ HAFTA
19 Ocak Cuma
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20 Ocak Cumartesi
14.00 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
16.30 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.30 Fenerbahçe- Göztepe 

21 Ocak Pazar
14.00 Demir Grup Sivasspor- Teleset Mobilya Akhisarspor
14.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor 
16.30 Bursaspor - Medipol Başakşehir 
19.30 Antalyaspor - Beşiktaş

22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - Galatasaray

19\'UNCU HAFTA
26 Ocak Cuma
20.00 Beşiktaş - kasımpaşa

27 Ocak Cumartesi
14.00 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor
16.30 Göztepe - Kayserispor
19.30 Galatasaray - Osmanlıspor

28 Ocak Pazar
14.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor 
19.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

29 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor
 

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Süper LigCavcav SezonuHAFTA 19 Ocak Cuma 20KasımpaşaAytemiz Alanyaspor 20 Ocak Cumartesi 14Kardemir KarabüksporGençlerbirliği 16OsmanlısporEvkur Yeni Malatyaspor 19Fenerbahçe Göztepe  21 Ocak Pazar 14Demir Grup Sivasspor

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