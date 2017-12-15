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Spor

Süper Lig'in 16'ncı haftası Ankara'da açılıyor

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş, Osmanlıspor'u ağırlayacak  Medipol Başakşehir'in konuğu Antalyaspor   Fenerbahçe'nin konuğu son sırada yer alan Kardemir Karabükspor  İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 16'ncı haftasının açıl

15 Aralık 2017 13:05

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak

Beşiktaş, Osmanlıspor\'u ağırlayacak 

Medipol Başakşehir\'in konuğu Antalyaspor
 
Fenerbahçe\'nin konuğu son sırada yer alan Kardemir Karabükspor 

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 16\'ncı haftasının açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği kendi evinde Kasımpaşa\'yı ağırlayacak. Süper Lig\'in açılışı yarın saat 14.00\'de Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda yapılacak. 
GALATASARAY, EVKUR YENİ MALATYASPOR DEPLASMANINA ÇIKACAK
Süper Lig\'in 15\'inci haftasında evinde oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor galbiyetiyle liderliği tekrardan ele geçiren Galatasaray, son 5 maçında galibiyet çıkaramayan ve Ziraat Türkiye Kupası\'ndan elenen Evkur Yeni Malatyaspor\'a konuk olacak. Galatasaray, deplasmanda oynadığı 7 lig karşılaşmasından 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 3 mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans gösterdi. Galatasaray, liderliği sürdürmek isterken  14\'üncü sırada yer alan Yeni Malatyaspor düşme hattından uzaklaşmak istiyor. 
BEŞİKTAŞ, OSMANLISPOR\'U AĞIRLAYACAK 
Beşiktaş, oynadığı son 7 karşılaşmayı da kazandığı rakibi Osmanlıspor\'u Vodafone Park\'da ağırlayacak. Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken evinde mağlubiyet yaşamadı. Osmanlıspor, deplasmana çıktığı 7 karşılaşmadan sadece 1 beraberlik elde ederken 6 maçtan puan çıkaramadı. Liderle arasında 5 puan fark bulunan siyah-beyazlılar kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Son 3 maçından 2 galibiyet çıkaran Osmanlıspor yükselişine devam etmek için Beşiktaş deplasmanında puan arayacak.  
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR\'İN KONUĞU ANTALYASPOR
Medipol Başkaşehir, Süper Lig\'in 15\'inci haftasında liderliği kaptırdığı Galatasaray\'ın ardından takibini sürdürüyor. Başakşehir, ev sahibi olarak çıktığı 7 maçın sadece birinde berabere kaldı 6 galibiyet elde etti. Düşme hattında yer alan ve kötü günler geçiren Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı rakiplerinden sadece 2 beraberlik alabildi. 
FENERBAHÇE\'NİN KONUĞU SON SIRADA YER ALAN KARDEMİR KARABÜKSPOR 
Süper Lig\'in başında istediği galibiyetleri alamayan ancak oynanan son 8 karşılaşmadan 5 galibiyet  ve 3 beraberlik elde eden Fenerbahçe, ligin sonuna demir atan Kardemir Karabükspor\'u konuk edecek. Fenerbahçe, Kadıköy\'de oynadığı 7 karşılaşmanın 4\'ünden galibiyet çıkarırken, 2 beraberlik elde etti. Fenerbahçe tek mağlubiyetini Başakşehir karşısında aldı. Ligin son sırasında yer alan Karabükspor, 8 karşılaşmadan 2 beraberlik elde etti ve oynadığı 6 maçı kaybetti.  

Süper Lig\'in 16\'ıncı hafta karşılaşmaları:
YARIN 
14:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)
16:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Fırat Aydınus)
19:30 Trabzonspor - Bursaspor (Halis Özkahya) 
17 ARALIK PAZAR
14:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor Mete Kalkavan )
14:00 Medipol Başakşehir  - Antalyaspor (Barış Şimşek)
16:30 Evkur Yeni Malatyaspo - Galatasaray (Ali Palabıyık )
19:30 Beşiktaş - Osmanlıspor (Halil Umut Meler) 
18 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Göztepe - Atiker Konyaspor (Hüseyin Göçek)
20:00 Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor (Alper Ulusoy )
 

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