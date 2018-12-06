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Spor

Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu

İSTANBUL,(DHA)  Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı

06 Aralık 2018 15:00

İSTANBUL,(DHA) 

Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesinde Alper Ulusoy düdük çalacak.

15\'inci haftada görev alacak hakemler şu şekilde: 
YARIN 
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (Alper Ulusoy) 
CUMARTESİ 
13:30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe  (Arda Kardeşler)
16:00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor    (Mete Kalkavan)      
19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor  (Ali Palabıyık)      
PAZAR 
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Evkur Yeni Malatyaspor ( Halil Umut Meler)           
16:00 Bursaspor - Antalyaspor (Fırat Aydınus) 
19:00 Akhisarspor - Fenerbahçe (Bülent Yıldırım) 
PAZARTESİ
20:00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır) 
20:00 Kasımpaşa - Kayserispor (Serkan Çınar)    
 

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