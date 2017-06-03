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Spor

Süper Lig'i üçüncü bitiren takım belli oldu

Süper Lig'de son hafta maçlarında Galatasaray ve Fenerbahçe rakiplerini yendi

03 Haziran 2017 22:06

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında büyük çekişmelerden biri Galatasaray ile Fenerbahçe arasına yaşandı. Üçüncülük için yarışan iki takımdan kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe Adanaspor’u 3-1 yenerken, Galatasaray’ın 2-1’lik Konyaspor galibiyeti üçüncülük için yeterli olmadı.

Küme düşen Adanaspor’u deplasmanda yenen sarı-lacivertliler 64 puana yükseldi. Averaj farkıyla Galatasaray’ın önünde bulunan Fenerbahçe 2016-17 sezonunu üçüncü sırada tamamladı.

 

UEFA’da yerleri ne olacak

 

Bu skorla Fenerbahçe UEFA Avrupa Avrupa Ligi’ne 3. Ön Eleme Turu’ndan katılacak. Sarı-lacivertliler bu turu geçmeleri durumunda play-off oynayacak ve grup aşamasına geçecek.

Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak. Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe’den bir tur daha fazla oynauyacak ve buna göre sezonu daha erken açmak zorunda kalacak.

 

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