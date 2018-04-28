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Spor

Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu

Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'e geri döndü

28 Nisan 2018 21:05

Spor Toto 1. Lig'de oynanan 33. hafta maçlarının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'deki 9 karşılaşma da bugün saat 15:30'da başladı. Oynanan karşılaşmalar sonunda Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. 

Deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Çaykur Rizespor, 2016-2017 sezonu sonunda küme düştüğü Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu. Spor Toto 1. Lig'de ligin bitimine 1 hafta kala aldığı Ümraniyespor galibiyeti ile 66 puana yükselen İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Rizespor, şampiyonluğu ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ankaragücü Süper Lig’e geri döndü!

Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım ise Ankaragücü oldu.

Ankaragücü, Manisaspor deplasmanında deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı. Boluspor'un, Eskişehirspor deplasmanında puan kaybetmesi sonrasında Ankaragücü de Spor Toto Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu.

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