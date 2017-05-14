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Spor

Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu

Yeni Malatyaspor, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı

14 Mayıs 2017 22:06

TFF 1. Lig’de 33. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi başardılar.

Sporx'te yer alan habere göre; haftaya lider giren Yeni Malatyaspor, Boluspor’u ağırladığı maçta 28. dakikada Andre Santos’un golüne engel olamadı. Yeni Malatyaspor, 86. dakikada Diabang Dialiba’nın golüyle Boluspor karşısında durumu 1-1 yaptı. Bu gol, Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e yükseltti.

Sivasspor, averajla Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu

Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı; 36.  dakikada John Boye’nin golüyle 1-0 öne geçti.  Maçın 88. dakikasında ise Adana Demirspor, Tiago Bezerra ile durumu 1-1 yaptı. Eskişehirspor’un Gaziantep Büyükşehirspor ile 2-2 beraber kalması sonrasında ikili averajla Süper Lig’e yükseldi.

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