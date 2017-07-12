Süper Lige yükselen Göztepe'ye fikstür şoku

Tribünlerden sahaya atılan meşaleler yüzünden 4 kez duran ve 28 dakika uzayan TFF 1.Lig play-off finalindeki saha olayları yüzünden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan yeni sezondaki ilk 2 iç saha maçını seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, Spor Toto Süper Lig fikstür çekimiyle sarsıldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları seyircisiz

Fikstür gereği İzmir’deki ilk iç saha müsabakasında Fenerbahçe’yi, 3. haftadaki ikinci iç saha randevusunda ise Trabzonspor’u ağırlayacak Göztepe, cezası yüzünden bu karşılaşmalarda seyirci desteğinden yoksun kalacak.İç saha maçlarını 6041 koltuk kapasiteli Bornova Stadı’nda oynama kararı alan Göztepe, talimatname gereği cezalı olduğu müsabakalarda rakip takım taraftarına stat kapasitesinin yüzde 5’i kadar yer ayırmak zorunda kalacak. Bu durumda Göztepe seyircisinin giremeyeceği ilk iki iç saha randevusunda Fenerbahçe ve Trabzonspor’a 302 taraftarı destek verecek.

Galatasaray maçı son hafta

Süper Lig’de taraftarının huzuruna ilk kez 5’inci haftada oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasıyla çıkacak sarı kırmızılı ekip, son şampiyon Beşiktaş’ı 11’inci haftada misafir edecek. 13. haftada Akhisar Belediyespor’u ağırlayacak olan Göztepe, ilk yarının son haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek, Galatasaray'ı ise ligin son maçında konuk edecek.

Yüzler asıldı

Göztepe’nin 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de dört büyüklerle oynayacağı iç saha maçlarının ikisinde cezalı olması, İzmir’deki Galatasaray karşılaşmasını ise son haftaya rastlaması hem yönetimin hem taraftarın yüzünü astı. Yüksek hasılat elde etmeyi planladığı iki müsabakayı sadece 302 misafir takım seyircisi önünde oynamanın şokunu yaşayan yöneticiler, bu tablonun henüz fiyati belirlenmeyen kombine bilet satışlarını da etkilemesinden endişe ediyor.