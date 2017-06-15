Süper Lig'e yükselen Göztepe, Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı

TFF 1’inci Lig play-off finalinde Eskişehirspor’u penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek 14 yıl sonra Süper Lig’e dönen Göztepe’de teknik direktör Yılmaz Vural’la yollar ayrıldı.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Yılmaz Vural ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

DHA, tecrübeli teknik direktörün talep ettiği ücretle yönetimin önerisi arasında büyük fark olduğunu öne sürdü.

Yılmaz Vural'ın ayrılmasından sonra Göztepe'de yeni teknik direktör için iki aday var: Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez.

Yılmaz Vural takımının Süper Lig’e yükselmesinin ardından sevindiği sırada çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.

TFF 1’inci Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig biletini alan Yeni Malatyaspor’da da teknik direktör İrfan Buz’la devam edilmemişti.