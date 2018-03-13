T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'e yerli damgası 

İbrahim ALİOĞLU, İSTANBUL (DHA) Spor Toto Süper Lig'de yerli ve yabancı oyuncular kıyaslaması yaşanırken şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin yoğun bir şekilde sürdüğü  haftalarda Türk futbolcuların takımlarına önemli katkı sağladıkları görülüyor

13 Mart 2018 19:11

İbrahim ALİOĞLU, İSTANBUL (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de yerli ve yabancı oyuncular kıyaslaması yaşanırken şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin yoğun bir şekilde sürdüğü  haftalarda Türk futbolcuların takımlarına önemli katkı sağladıkları görülüyor. 
Süper Lig\'in 25\'inci haftasına Türk oyuncular damga vurdu. Sinan Gümüş, Galatasaray\'a şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan getiren isim olurken, bu sezon çok iyi bir performans göstererek Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Okay Yokuşlu ise takımının Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanından galibiyetle dönmesine büyük katkı sağladı. Göztepeli futbolcu Halil Akbunar kaptan olarak çıktığı karşılaşmada Antalyaspor karşılaşmasında galibiyeti hazırlayan isimlerin başında geldi. Üç futbolcunun da yaşının 24 olması dikkat çeken bir diğer unsurken, Okay ve Halil Türkiye\'de 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası\'nda Milli takım kadrosunda da yer aldı.
TRABZONSPOR\'UN OKAY\'I VAR 
Trabzonspor ve Milli takımında iyi bir performans gösteren Okay Yokuşlu, Premier Lig takımlarının da transfer listesinde yer alıyor. Bordo mavili takımla bu sezon Süper Lig\'de 23 karşılaşmaya çıkan ve tamamında ilk 11\'de yer alan 24 yaşındaki Yokuşlu, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Ligin en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu olan Okay Yokuşlu güçlü fiziğiyle rakip futbolculara büyük bir üstünlük kuruyor. Trabzonspor\'un Akhisaspor deplasmanında stoper oynamasına rağmen hatasız oynayan ve 1\'de gol atan Yokuşlu\'nun yükselen performansı takımını mutlu ediyor.
GÖZTEPE\'NİN GENÇ KAPTANI HALİL 
İzmir doğumlu olan ve Göztepe\'nin kaptanlığına kadar yükselen 24 yaşındaki Halil Akbunar, yükselen performansı ve oyunuyla birlikte takımının Süper Lig\'de de değişilmez isimlerinden oldu. Geçen sezon Göztepe\'nin Süper Lig\'e yükselmesine 7 golle katkı sağlayan Halil, kaptan olarak sahada yer aldığı Antalyaspor karşılaşmasında takımının kazandığı 2-1\'lik kazandığı müsabakada Demba Ba\'ya iki asist yaparak galibiyeti getiren isimlerden oldu. Ayrıca bu sezon 23 karşılaşmada forma giyen Halil 15 defa 11\'de başladığı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 
ADI \'GÜMÜŞ\' DEĞERİ ALTIN
Galatasaray\'a geldiği dönemde U21 takımıyla 20 karşılaşmada 26 gol atarak etkili bir performans ortaya koyan ancak dönem dönem performasn düşüklüğü yaşayan Sinan Gümüş, Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Atiker Konyaspor mücadelesinde galibiyetin anahtarı olan isimdi. Ara ara performansı tartışılan ancak attığı gollerle de adından söz ettiren 24 yaşındaki Gümüş, bu sezon ligde 10 kez giydiği sarı kırmızılı forma ile 2 gol attı ve 1 de asist yaptı. Geçen sezon 18 karşılaşmada görev alan genç futbolcu 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Teknik direktör Fatih Terim\'in de özel olarak ilgilendiği Sinan Gümüş\'ün lig sonuna kadar göstereceği performans merak konusu oldu. 

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALİOĞLUDHA Spor Toto Süper LigTürkLigSinan Gümüş GalatasarayPremier LigOkay YokuşluTeleset Mobilya AkhisarsporGöztepeliHalil AkbunarAntalyasporOkayHalil TürkiyeFIFAYaş Altı Dünya Kupası MilliTRABZONSPOR OKAY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24