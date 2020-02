Süper Lig'e yerli damgası 

İbrahim ALİOĞLU, İSTANBUL (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de yerli ve yabancı oyuncular kıyaslaması yaşanırken şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin yoğun bir şekilde sürdüğü haftalarda Türk futbolcuların takımlarına önemli katkı sağladıkları görülüyor.

Süper Lig\'in 25\'inci haftasına Türk oyuncular damga vurdu. Sinan Gümüş, Galatasaray\'a şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan getiren isim olurken, bu sezon çok iyi bir performans göstererek Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Okay Yokuşlu ise takımının Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanından galibiyetle dönmesine büyük katkı sağladı. Göztepeli futbolcu Halil Akbunar kaptan olarak çıktığı karşılaşmada Antalyaspor karşılaşmasında galibiyeti hazırlayan isimlerin başında geldi. Üç futbolcunun da yaşının 24 olması dikkat çeken bir diğer unsurken, Okay ve Halil Türkiye\'de 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası\'nda Milli takım kadrosunda da yer aldı.

TRABZONSPOR\'UN OKAY\'I VAR

Trabzonspor ve Milli takımında iyi bir performans gösteren Okay Yokuşlu, Premier Lig takımlarının da transfer listesinde yer alıyor. Bordo mavili takımla bu sezon Süper Lig\'de 23 karşılaşmaya çıkan ve tamamında ilk 11\'de yer alan 24 yaşındaki Yokuşlu, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Ligin en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu olan Okay Yokuşlu güçlü fiziğiyle rakip futbolculara büyük bir üstünlük kuruyor. Trabzonspor\'un Akhisaspor deplasmanında stoper oynamasına rağmen hatasız oynayan ve 1\'de gol atan Yokuşlu\'nun yükselen performansı takımını mutlu ediyor.

GÖZTEPE\'NİN GENÇ KAPTANI HALİL

İzmir doğumlu olan ve Göztepe\'nin kaptanlığına kadar yükselen 24 yaşındaki Halil Akbunar, yükselen performansı ve oyunuyla birlikte takımının Süper Lig\'de de değişilmez isimlerinden oldu. Geçen sezon Göztepe\'nin Süper Lig\'e yükselmesine 7 golle katkı sağlayan Halil, kaptan olarak sahada yer aldığı Antalyaspor karşılaşmasında takımının kazandığı 2-1\'lik kazandığı müsabakada Demba Ba\'ya iki asist yaparak galibiyeti getiren isimlerden oldu. Ayrıca bu sezon 23 karşılaşmada forma giyen Halil 15 defa 11\'de başladığı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

ADI \'GÜMÜŞ\' DEĞERİ ALTIN

Galatasaray\'a geldiği dönemde U21 takımıyla 20 karşılaşmada 26 gol atarak etkili bir performans ortaya koyan ancak dönem dönem performasn düşüklüğü yaşayan Sinan Gümüş, Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Atiker Konyaspor mücadelesinde galibiyetin anahtarı olan isimdi. Ara ara performansı tartışılan ancak attığı gollerle de adından söz ettiren 24 yaşındaki Gümüş, bu sezon ligde 10 kez giydiği sarı kırmızılı forma ile 2 gol attı ve 1 de asist yaptı. Geçen sezon 18 karşılaşmada görev alan genç futbolcu 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Teknik direktör Fatih Terim\'in de özel olarak ilgilendiği Sinan Gümüş\'ün lig sonuna kadar göstereceği performans merak konusu oldu.

(FOTOĞRAFLI)