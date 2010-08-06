-SÜPER LİG'E YENİ TOP İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - TFF Süper Kupa finalinde yarın mücadele edecek Bursasporlu Sercan Yıldırım ile Trabzonsporlu Umut Bulut, bu sezon Süper Lig ve kupa maçlarında kullanılacak maç topunun tanıtımını yaptı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan toplantıda, oyuncular, Nike'ın ''Total 90 Tracer PL'' isimli topunu tanıttılar. Maç içinde görünürlüğü ve isabetli pas oranını artıracağı belirtilen meşin yuvarlağın bu sezon lig ve kupa maçlarında kullanılacağı açıklandı. Bursasporlu futbolcu Sercan, bu top ile çok gol atmayı istediğini belirtirken, transferiyle ilgili sorular üzerine ise ''Transferle ilgili bir şey söyleyemem. Kulübüm görüşüyor. Bu beni ilgilendirmiyor, kulübümün menfaatleri önemli. Ben konuyu başkanımıza bıraktım'' dedi. TFF Süper Kupa maçının özellikle manevi yönünün ağır bastığını anlatan Sercan, ''İki takım ilk defa bu kupayı kazanmış olacak. İnşallah dostça, kardeşçe geçer ve hak eden kazanır'' diye konuştu. Trabzonsporlu Umut ise tarihlerindeki ilk TFF Süper Kupa maçını kazanmak istediklerini kaydederek, ''İnşallah hak eden kupayı alır. Centilmence bir maç olsun. İki takım da iyi ekipler'' dedi.