Süper Lig'e yeni model





Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım amaçlarının, Avrupa’daki büyük futbol ülkelerinde olduğu gibi, lig organizasyonu yapan, ligin ticari haklarını belirleyen bir tüzel kişiliğe dönüştürmek olduğunu ifade etti.



Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Türk futbolundaki değişiklikler, gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek üzere düzenlediği sempozyum dün yapıldı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen sempozyumda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Aziz Yıldırım, kulüpler birliğinin geleceğine yönelik çalışmalarındaki amacın, Avrupa’daki büyük futbol ülkelerinde olduğu gibi, lig organizasyonu yapan, ligin ticari haklarını belirleyen, büyüten, pazarlayan ve oluşan geliri paydaşlarıyla paylaşan bir tüzel kişiliğe dönüştürmek olduğunu ifade etti.



Avrupa Lig Birliği



Geçen hafta, başkan vekili Göksel Gümüşdağ’ın Avrupa lig birliklerinin üst düzey bir yetkilisiyle bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunduğunu bildiren Yıldırım, "Bu birlik UEFA ve FIFA tarafından tanınmış olup, futbolun tüm tartışma ortamlarında kulüpleri temsil eden bir sendika gibi hareket etmektedir" dedi.



Kısa sürede bu birliğe üye olma arzusunu taşıdıklarını ifade eden Yıldırım, organize edilecek yeni yapıyı Türkiye’de kurup, bu modeli oluşturma yolunda Avrupa lig birliğinin tecrübesinden yararlanmak istediklerini anlattı. Yıldırım, bu modelin en iyi şekliyle uygulandığı İngiltere Premier Ligi’nin mevcut durumuyla Türkiye liginin durumu kıyaslandığında, bu modelin İngiltere ligine katkısının çarpıcı bir şekilde ortaya çıktığını vurguladı.



Beşiktaş katılmadı



Yıldırım, bugünkü yapısı itibarıyla bu birliğin kaynak yaratma, büyüyen ekonomiden kulüplere maddi destek sağlama gibi bir imkanı bulunmadığını, sadece kulüplerin sorunlarının çözümü için oluşmuş güçlü bir baskı grubu olduğunu kaydetti.



Çözülmesi gereken sorunları da sıralayan Yıldırım, ilk olarak stadyumların ve spor tesislerinin kısa sürede modernize edilmesi ve buraların 24 saat yaşayan ve halka hizmet sunan cazibe merkezi haline getirilmesi, kullandığı spor tesisini, yatırım yapan kulüplerin almalarının sağlanması gerektiğini ifade etti.



Yıldırım futbolcuların alacaklarının garanti altına alındığı bir sisteme geçilmesi gerektiğini söylerken, aktif spor hayatlarında ve sonrasında, futbolculara ve teknik adamlara sosyal hizmet sunacak bir örgütlenmeye gidilmesi gerektiğini de anlattı. Bu arada toplantıya Beşiktaş’tan kimse katılmadı

