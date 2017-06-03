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Spor

Süper Lig'e son bileti alan takım belli oluyor

Eskişehirspor ile Göztepe saat 21.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak

03 Haziran 2017 15:31

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son ekip, yarın Antalya'da oynanacak Eskişehirspor-Göztepe maçının ardından belli olacak.

Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinde, Eskişehirspor ile Göztepe saat 21.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık, normal sezonda Eskişehirspor'un Göztepe'yi 4-0 yendiği maçta da görev yapmıştı.

Eskişehirspor

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Eskişehirspor, 33. haftaya kadar sürdürdüğü ilk 2 mücadelesinde başarılı olamadı ve ligi 3. sırada bitirdi.

Play-off yarı finalinde Giresunspor'u saf dışı bırakan Eskişehirspor, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'ta tekrar Süper Lig vizesi almanın hesaplarını yapıyor.

Göztepe

En son 2002-2003'te Süper Lig'de yer aldıktan sonra amatör kümeye kadar gerileyen Göztepe, bu sezon ligi 5. sırada tamamladı. Play-off'ta Boluspor'u eleyen Göztepe, adını finale yazdırdı.

Play-off'ta bu sezon 2. kez mücadele eden Göztepe, daha önce 1998-1999'da yine Antalya'daki maçta Çaykur Rizespor'u yenerek Süper Lig'e çıkmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, 1977-1978, 1980-1981 ve 2000-2001'de ise Süper Lig'e direkt yükselmişti.

 

Play-off'tan yükselenler

 

Şimdiye kadar play-off'larda Kasımpaşa 3 kez Süper Lig'e çıkarken, Antalyaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor ve Konyaspor da ikişer kez gülen ekip oldu.

Adana Demirspor, Alanyaspor, Boluspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

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