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Spor

Süper Lig'e play

20 Ağustos 2011 23:54

-Süper Lig'e play-off sistemi gündemde İSTANBUL (A.A) - 20.08.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yeni sezondan itibaren play-off sistemi gündeme geldi.  Lig maçlarının yayıncı kuruluşu Digitürk'ün Futbol Federasyonu ve Spor Toto Süper Lig takımlarının başkan ve temsilcilerine dün akşam verdiği iftar yemeğinde, yeni sezonla ilgili görüş alış verişi yapıldı. Yemekte, federasyonun kulüp başkanlarıyla ve temsilcileriyle yeni sezondan itibaren düşünülen play-off sistemi projesini paylaştığı öğrenildi. Yeni sisteme göre lig şampiyonu, sezonu ilk 4 sırada tamamlayacak takımlar arasında oynanacak play-off müsabakaları sonucunda belirlenecek.  Futbol Federasyonu, play-off sistemiyle ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Digitürk'ün iftar yemeğiyle ilgili olarak Lig TV'ye telefonla bağlanan TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan, kulüplerin, federasyonun ve yayıncı kuruluşun, son dönemde Türk futbolunda yaşanan olumsuzlukların minimum hasarla aşılması yönünde dayanışma içinde olduğunu gösterdiğini belirterek, ''Futbolun endüstrisinin ekonomik olarak minimum hasarla bu süreci geçmesi için çalışmalar, görüşmeler yapıyoruz'' dedi.  Arıboğan'ın ifadeleri şöyle: ''Bütün kulüplerimiz, federasyon olarak bizler ve yayıncımız olarak Digitürk, son dönemde Türk futbolundaki olumsuzlukların, Türk futbolu adına minimum hasarla aşılması yönünde dayanışma içinde olduğunu hep beraber gösterdik. Gerçekten de bu dayanışmayla bu sorunları aşacağız. Futbolun endüstrisinin ekonomik olarak minimum hasarla bu süreci geçmesi için çalışmalar yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Bu anlamda da özellikle kulüplerimizin son derece kooperatif olmaları, yardıma hazır olmaları, paylaşımcı olmaları da bizi ayrıca memnun etti.''  Bu arada projeye göre, fikstüre hafta ortası maç da konulacağı öğrenildi. 

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