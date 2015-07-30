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Spor

Süper Lig'e Passolig gölgesi: En çok seyirci kaybeden 4 takımdan 3’ü Türkiye’den

Bir önceki yıla oranla Fenerbahçe 22.241, Galatasaray 16.255, Beşiktaş 15.335 seyirci kaybetti

30 Temmuz 2015 19:06

Taraftarların fişlemeye olanak sağladığı gerekçesiyle protesto ettiği Passolig, üç büyük takımın geçen sezon Avrupa liglerinde mücadele eden kulüpler arasında en çok seyirci kaybeden kulüpler arasına soktu. En çok seyirci kaybeden takım Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk olurken bunu sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş izledi.

Zete'de yer alan habere göre, Anadolu kulüpleri başta olmak üzere birçok maç neredeyse seyircisiz oynanırken en büyük seyirci kaybını 3 büyükler yaşadı.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl ilk yarıdaki Galatasaray Fenerbahçe maçında dahi tribünler dolmamıştı.

Stadiumdb.com’un Avrupa stadyum verilerini incelemesi sonucu geçen yıl, bir önceki yıla göre her hafta ortalama Fenerbahçe’nin 22.241, Galatasaray’ın 16.255, Beşiktaş’ın ise 15.335 seyirci kaybettiği ortaya çıktı.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle maçlarını genelde Lyiv’de yapan Donetsk temsilcisi Shakhtar ise 24.502 seyirci kaybederek Avrupa’da en çok seyirci kaybeden takım oldu.

Stadiumdb, değerlendirmesinde şöyle yazdı:

“Türkiye’deki eşi görülmemiş boykot İstanbul’un 3 büyük kulübüne haftalık ortalama 53.800 seyirciye maloldu. Ukrayna’daki istikrarsızlık da oldukça açık, (5. sıradaki) Lens de stadyumunu değiştirmek zorunda kaldı ve ev avantajını kaybetti.” 

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